España reubica "temporalmente" a las fuerzas especiales destacadas en Irak por razones de seguridad
- Según el ministerio de Defensa, todos los militares del SOTG se encuentran ya "en lugares seguros sin novedad"
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España ha decidido la "reubicación temporal" de los militares del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak debido "al deterioro de la situación de seguridad" por la guerra en Irán y "ante la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados". Según ha infomado este domingo el Ministerio de Defensa, todos los militares del SOTG, encuadrados en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh, se encuentran ya "en lugares seguros sin novedad"
El redespliegue se ha llevado a cabo en "estrecha coordinación" con las autoridades iraquíes y con el apoyo de la Coalición, "manteniendo siempre informados a nuestros países amigos y aliados", añade el comunicado de Defensa.
"El compromiso de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak permanecen inalterables, pero la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona obligan a tomar esta decisión para garantizar la protección de nuestras fuerzas", concluye el texto.
300 militares en Irak
España tiene 300 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en Irak en dos operaciones, la Operación Inherent Resolve, que desde 2014 lleva a cabo la coalición internacional contra el Daesh y en la que se encuentra el Grupo de Operaciones Especiales ahora reubicado, y la Misión de la OTAN en Irak (NMI) en la que está previsto que un general español tome el mando en junio.
Además, España participa en la Unidad de Force Protection y el Elemento de Apoyo Nacional en Irak, dos grupos organizados por la OTAN a petición de las autoridades iraquís.
La decisión del Gobierno español tiene lugar después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmase el pasado viernes la muerte de un militar francés en un "inaceptable" ataque con drones contra una base militar en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país.