España reubica "temporalmente" a las fuerzas especiales destacadas en Irak por razones de seguridad

España ha decidido la "reubicación temporal" de los militares del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak debido "al deterioro de la situación de seguridad" por la guerra en Irán y "ante la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados". Según ha infomado este domingo el Ministerio de Defensa, todos los militares del SOTG, encuadrados en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh, se encuentran ya "en lugares seguros sin novedad"

El redespliegue se ha llevado a cabo en "estrecha coordinación" con las autoridades iraquíes y con el apoyo de la Coalición, "manteniendo siempre informados a nuestros países amigos y aliados", añade el comunicado de Defensa.

"El compromiso de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak permanecen inalterables, pero la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona obligan a tomar esta decisión para garantizar la protección de nuestras fuerzas", concluye el texto.