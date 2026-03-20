Trump ve justificado plantearse una retirada de las bases en España y otros aliados que no colaboren en Ormuz
- "Creo que la OTAN va por mal camino", critica el presidente de EE.UU.
- Sigue en directo la evolución del conflicto en Oriente Medio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los congresistas que le reclaman que retire las bases militares de países como España "tienen razón", en unas declaraciones en las que ha vuelto a mostrarse decepcionado con los Estados miembros de la OTAN por no colaborar para garantizar la navegación de buques en el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra sobre Irán.
El senador Lindsey Graham ha pedido de manera directa la retirada de las bases de Rota y Morón, en Cádiz, y, según Trump, quienes le sugieren represalias de este tipo con los países que no colaboran "tienen razón al pedirlo". "Creo que la OTAN va por mal camino. Deberían estar ayudando en el estrecho", ha lamentado el mandatario norteamericano, aludiendo a la "mucha energía" que estos países recibirían a través de Ormuz.
Trump ha llegado a amenazar con represalias comerciales a España, "un aliado terrible" por desmarcarse del conflicto y por no autorizar el uso de las citadas bases para operaciones en Oriente Medio. Ya había lanzado avisos similares en el pasado, principalmente a cuenta de las reticencias del Gobierno de Pedro Sánchez de acatar el umbral que reclamaba Washington para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.
Las últimas declaraciones coinciden con la primera visita a la base naval de Rota del nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamin León Jr, que ha saludado a las tropas norteamericanas desplegadas en estas instalaciones y les ha agradecido "su compromiso y servicio", según la Embajada.
Reino Unido cambia de idea
Los mensajes del inquilino de la Casa Blanca se enmarcan dentro de un discurso triunfalista en cuanto a los réditos alcanzados con los bombardeos sobre Irán, hasta el punto de que este viernes ha descartado llegar a un alto el fuego. "No firmas un alto el fuego cuando estás destruyendo literalmente a la otra parte", ha afirmado, en unas declaraciones en las que también se ha jactado del asesinato de altos cargos.
Estados Unidos inició el 28 de febrero la ofensiva sobre Irán de la mano de Israel, pero en estas últimas tres semanas ha pedido, sin éxito, que otros aliados se incorporen de una u otra manera a las operaciones, bien facilitando el uso de sus instalaciones militares o con intervenciones directas que permitan desbloquear Ormuz. Trump les ha tachado este viernes de "cobardes" en una publicación en Truth Social.
El Gobierno británico, uno de los más criticados por Trump, ha anunciado este viernes un cambio de criterio para permitir que Estados Unidos use sus bases en "operaciones defensivas" con las que "neutralizar" los ataques contra barcos en el estrecho, lo que le ha valido una amenaza directa del ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, que ha acusado al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, de poner en peligro la vida de sus conciudadanos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ciñe por ahora a la consigna del "no a la guerra" para descartar cualquier asistencia y, por ahora, la intervención española se ha limitado al despliegue de la fragata Cristóbal Colón en la zona este del Mediterráneo, en el marco de un despliegue al que también se han sumado otros países europeos y que por parte francesa implicó el envío del portaviones Charles de Gaulle.