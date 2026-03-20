Trump ve justificado plantearse una retirada de las bases en España y otros aliados que no colaboren en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los congresistas que le reclaman que retire las bases militares de países como España "tienen razón", en unas declaraciones en las que ha vuelto a mostrarse decepcionado con los Estados miembros de la OTAN por no colaborar para garantizar la navegación de buques en el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra sobre Irán.

El senador Lindsey Graham ha pedido de manera directa la retirada de las bases de Rota y Morón, en Cádiz, y, según Trump, quienes le sugieren represalias de este tipo con los países que no colaboran "tienen razón al pedirlo". "Creo que la OTAN va por mal camino. Deberían estar ayudando en el estrecho", ha lamentado el mandatario norteamericano, aludiendo a la "mucha energía" que estos países recibirían a través de Ormuz.

Trump ha llegado a amenazar con represalias comerciales a España, "un aliado terrible" por desmarcarse del conflicto y por no autorizar el uso de las citadas bases para operaciones en Oriente Medio. Ya había lanzado avisos similares en el pasado, principalmente a cuenta de las reticencias del Gobierno de Pedro Sánchez de acatar el umbral que reclamaba Washington para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

Las últimas declaraciones coinciden con la primera visita a la base naval de Rota del nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamin León Jr, que ha saludado a las tropas norteamericanas desplegadas en estas instalaciones y les ha agradecido "su compromiso y servicio", según la Embajada.