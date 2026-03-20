Irán anuncia que el portavoz de la Guardia Revolucionaria ha sido asesinado por un ataque de EE.UU. e Israel

El general de brigada Ali Mohammad Naini, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y su adjunto de relaciones públicas, ha muerto en ataques lanzados por Estados Unidos e Israel, según ha informado este viernes la televisión estatal iraní.

El cuerpo militar de élite ha calificado la muerte de Naini como "un traicionero acto terrorista en vísperas del último día de Ramadán", de acuerdo con un comunicado recogido por medios locales.

También el ejército israelí ha informado del ataque mortal.

"ELIMINADO: Ali Mohammad Naini, el portavoz y jefe de la división de relaciones públicas del CGRI. Naini desempeñó varios cargos relacionados con la propaganda y las relaciones públicas. En su rol como principal propagandista del CGRI durante los últimos dos años, difundió la propaganda terrorista del régimen entre sus aliados en todo el Medio Oriente con el fin de influir y promover ataques terroristas contra Israel", han expresado las Fuerzas de Defensa del país hebreo en su cuenta oficial de X.

Esta muerte se suma a la larga lista de asesinatos selectivos en la ofensiva de Israel y EE.UU. contra el país persa iniciada el pasado 28 de febrero y que comenzó con la eliminación del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, en la primera jornada de guerra, y siguió con otros altos cargos como el jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur; el del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví. Los últimos hasta ahora habían sido el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, y el ministro de Inteligencia, Ismail Jatib.

Este murió en un ataque el pasado martes. Y este viernes, el nuevo líder supremo, hijo del anterior, Mojtaba Jameneí, ha expresado sus condolencias por su muerte y deseado que “la misericordia de Dios descanse sobre él”, en un mensaje en su cuenta de X en el que ha llamado a “arrebatar la seguridad a los enemigos”.

“La seguridad debe ser arrebatada a los enemigos internos y externos y otorgársela a todos nuestros conciudadanos”, ha afirmado Jameneí.

Tanto Soleimani como Larijani fueron despedidos este miércoles con un multitudinario y simbólico funeral en las calles de Teherán. Y este viernes se celebran los funerales de Jatib en la mezquita Mosala de Teherán.

"Su sangre sirve como fuente de fortaleza y alerta nacional frente a la arrogancia global y el sionismo", indicó la Guardia Revolucionaria el miércoles en su pésame por la muerte del "mártir" Larijani.

Este jueves, el mandatario israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay "múltiples" indicios que apuntan a una posible caída del régimen de los ayatolás, aunque ha dicho que no puede "prometer" que así será. Si "sobrevive", ha añadido, lo hará "mucho más débil".

En una rueda de prensa, el primer ministro agregó que la ofensiva lanzada sobre Irán sólo permite poner las "condiciones" para un posible cambio de régimen y que corresponde al pueblo iraní "aprovechar" la oportunidad. E instó a los ciudadanos de Irán a "agarrar la libertad".

Netanyahu remarcó que "desde el aire" no se puede lograr este hipotético cambio y que es necesario introducir en la ecuación "el componente del pueblo".

El mismo día, el estadounidense Donald Trump defendió que los bombardeos lanzados sobre Irán harán que el mundo sea “mucho más seguro” porque el régimen de los ayatolás suponía una “amenaza”.

En cuanto al número de muertos total en su territorio, Irán ya no ofrece datos. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3.134.