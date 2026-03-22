Trump da un ultimátum de 48 horas a Irán para abrir Ormuz: "EE.UU. atacará y destruirá sus centrales eléctricas"

El presidente estadounidense Donald Trump ha dado un ultimátum a Irán de 48 horas para abrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. A golpe de teclado, con un mensaje en Truth Social publicado a última hora del sábado, el mandatario ha asegurado que, al término del plazo dado, "Estados Unidos atacará y destruirá sus centrales eléctricas, ¡empezando por la más grande!", ha enfatizado.

Como respuesta, el Ejército iraní ha advertido que atacará la infraestructura energética, plantas de desalinización y emplazamientos de tecnologías de la información de Estados Unidos en la región si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

Además, la República Islámica asegura este domingo que el estrecho de Ormuz permanece abierto a la navegación internacional, "excepto para los enemigos", en referencia a Israel y Estados Unidos, ha afirmado el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador iraní en Londres, Ali Musavi.

El diplomático iraní ha indicado que el paso de embarcaciones por el estratégico estrecho es posible "con coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección". Musavi ha reiterado que la causa de la situación actual en la región del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz es la "agresión" de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que Teherán está dispuesto a cooperar con la OMI y con los países "para mejorar la seguridad marítima y proteger a los marinos".

01.23 min La batalla por Ormuz se recrudece y Trump no encuentra apoyo internacional