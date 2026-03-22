Trump da un ultimátum de 48 horas a Irán para abrir Ormuz: "EE.UU. atacará y destruirá sus centrales eléctricas"
- El Ejército iraní, como respuesta, dice que atacaría la infraestructura energética y plantas de desalinización
- Sigue en directo la evolución del conflicto en Oriente Medio
El presidente estadounidense Donald Trump ha dado un ultimátum a Irán de 48 horas para abrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. A golpe de teclado, con un mensaje en Truth Social publicado a última hora del sábado, el mandatario ha asegurado que, al término del plazo dado, "Estados Unidos atacará y destruirá sus centrales eléctricas, ¡empezando por la más grande!", ha enfatizado.
Como respuesta, el Ejército iraní ha advertido que atacará la infraestructura energética, plantas de desalinización y emplazamientos de tecnologías de la información de Estados Unidos en la región si sus centrales eléctricas son bombardeadas.
Además, la República Islámica asegura este domingo que el estrecho de Ormuz permanece abierto a la navegación internacional, "excepto para los enemigos", en referencia a Israel y Estados Unidos, ha afirmado el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador iraní en Londres, Ali Musavi.
El diplomático iraní ha indicado que el paso de embarcaciones por el estratégico estrecho es posible "con coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección". Musavi ha reiterado que la causa de la situación actual en la región del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz es la "agresión" de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que Teherán está dispuesto a cooperar con la OMI y con los países "para mejorar la seguridad marítima y proteger a los marinos".
Trump no quiere llegar a un acuerdo
Trump también ha asegurado que no quiere llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a una guerra en la que, según sus palabras, Estados Unidos va "semanas por delante" de lo previsto.
"Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!", ha manifestado Trump a través de su red social.
Pese a las afirmaciones de Trump, el régimen iraní sigue respondiendo con ataques diarios, que en la última jornada han generado el mayor impacto sobre Israel desde que estalló el conflicto.
En la noche del sábado, misiles iraníes impactaron en las localidades israelíes de Dimona y Arad, sin que los interceptores lograran destruir los proyectiles en el aire, con al menos 175 heridos, 11 de ellos graves.