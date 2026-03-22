Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz y preservar "todos los yacimientos energéticos" de Oriente Medio
- El presidente del Gobierno aboga de nuevo por la desescalada del conflicto: "Estamos en un punto de inflexión global"
- Sigue en directo la evolución del conflicto en Oriente Medio
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este domingo la apertura del estrecho de Ormuz, situado en el Golfo Pérsico, y la preservación de "todos los yacimientos energéticos" de Oriente Medio. Además, ha pedido de nuevo una desescalada o, de lo contrario, ha advertido de "una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad".
"Nos encontramos en un punto de inflexión global", ha aseverado en su perfil de X, donde ha advertido: "Una mayor escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad". "El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra", ha concluido el jefe del Ejecutivo español.
Sus palabras llegan el mismo día en que Irán ha amenazado a EE.UU. con cerrar "completamente" el estrecho de Ormuz y destruir los intereses económicos de Washington y las infraestructuras energéticas en Oriente Medio en caso de un ataque contra sus centrales eléctricas. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha resondido con un ultimátum a Teherán de 48 horas para abrir Ormuz o de lo contrario Estados Unidos "atacará y destruirá sus centrales eléctricas".
Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz desde la muerte de su anterior líder supremo, Alí Jameneí, en un ataque. Esto está afectando a la economía global, ya que buena parte del petróleo exportado desde el Golfo Pérsico pasa por ahí.
España y la UE se movilizan para paliar el impacto de la guerra
El pasado viernes, Sánchez anunció un plan con medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, con la movilización de 5.000 millones de euros para medidas energéticas y en materia de vivienda, que se dividieron en dos decretos tras el choque entre el PSOE y Sumar en la coalición de gobierno. Las medidas han entrado en vigor este domingo tras su publicación en el BOE el día anterior.
Durante su comparecencia, Sánchez ya alertó de que el conflicto estaba provocando las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global, como en el precio de los combustibles.
Por otro lado, el Consejo Europeo dio el pasado jueves su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembro de la UE a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación una vez que "se den las condiciones".
Asimismo, reclamaron la desescalada del conflicto y el "pleno respeto al Derecho Internacional a todas las partes", aunque sin una mención explícita a Estados Unidos e Israel.