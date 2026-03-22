Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz y preservar "todos los yacimientos energéticos" de Oriente Medio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este domingo la apertura del estrecho de Ormuz, situado en el Golfo Pérsico, y la preservación de "todos los yacimientos energéticos" de Oriente Medio. Además, ha pedido de nuevo una desescalada o, de lo contrario, ha advertido de "una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad".

"Nos encontramos en un punto de inflexión global", ha aseverado en su perfil de X, donde ha advertido: "Una mayor escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad". "El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra", ha concluido el jefe del Ejecutivo español.

Sus palabras llegan el mismo día en que Irán ha amenazado a EE.UU. con cerrar "completamente" el estrecho de Ormuz y destruir los intereses económicos de Washington y las infraestructuras energéticas en Oriente Medio en caso de un ataque contra sus centrales eléctricas. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha resondido con un ultimátum a Teherán de 48 horas para abrir Ormuz o de lo contrario Estados Unidos "atacará y destruirá sus centrales eléctricas".

Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz desde la muerte de su anterior líder supremo, Alí Jameneí, en un ataque. Esto está afectando a la economía global, ya que buena parte del petróleo exportado desde el Golfo Pérsico pasa por ahí.