Iraníes que temen más al régimen que a las bombas: "No son nuestros representantes, son nuestros asesinos"

Con la población civil incomunicada por el bloqueo que el régimen ha impuesto a internet, la televisión estatal iraní manda mensajes muy claros a quienes estén pensando en salir a la calle a protestar: "Os cogeremos del cuello a cada uno de vosotros. Ya lo estamos haciendo. Confiscar propiedades será lo mínimo, vuestras madres harán luto", asegura desafiante un presentador mientras mira a cámara.

Las amenazas se repiten: "Si alguien sale a la calle haciendo caso al enemigo, lo veremos como un enemigo. Le haremos lo que se hace a los enemigos. Todos nuestros hombres tienen puesto el dedo en el gatillo y están listos para defender la revolución", dice Ahmad Reza Radan, el jefe de la Policía en la capital iraní. La imagen muestra a Radan frente a una periodista con chador. Viste el uniforme y está sentado junto a un retrato del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí.

Behroz es un hombre iraní afincado en España desde hace 18 años. Mira con indignación esta retahíla de vídeos que son "una muestra de debilidad". "Me da mucha rabia. Solo quien está muy débil necesita amenazar de esa forma pública para que la gente no salga a la calle. En realidad, el régimen sabe que el pueblo ha salido a protestar de forma masiva en enero y tuvieron que matarlos porque la gente estaba decidida a hacer caer el régimen", explica Behroz.

Behroz no puede volver a Irán, está en la lista negra por sus opiniones políticas, y sabe que los ayatolás "no tienen piedad". Le duele su país. O, mejor dicho, le duele lo que están pasando sus compatriotas. No se refiere solo a la guerra: "Ellos mismos, el régimen, están matando y torturando a la gente y la gente de verdad está sufriendo".

Lleva casi un mes sin hablar con su familia porque en Irán han cortado la conexión con el mundo exterior. Behroz quiere hablar del sufrimiento de la gente, critica a los medios de comunicación: "Últimamente solo emiten la propaganda del régimen, la gente normal tiene miedo, están deprimidos, amenazados, y temen más al régimen que a las bombas porque ellos no son nuestros representantes, son nuestros asesinos", denuncia.

Es difícil que los iraníes hablen abiertamente, sobre todo si tienen previsto volver a su país dentro de poco tiempo. Quedamos para entrevistar a una chica joven que está en España de paso. Ha participado en las protestas de enero y tiene que volver a Irán pronto. Finalmente se echa atrás porque tiene miedo. Es muy consciente de que cualquier opinión que se salga de la línea que marca el régimen puede conllevar un castigo que va desde que confisquen propiedades a su familia, la arresten o que incluso la condenen a pena de muerte.

Ejecuciones contra manifestantes, el arma para acallar a los críticos En un juicio sin garantías, la teocracia acaba de ejecutar en la horca a tres jóvenes que habían participado en las protestas de enero por el delito de 'moharebeh' o 'guerra contra Dios'. Son Mehdi Ghasemi, Saeid Davudi y Saleh Mohammadi. El último es un campeón de lucha libre de 19 años que soñaba con ir a unos Juegos Olímpicos. Amnistía Internacional denuncia que el régimen está utilizando la pena de muerte "como un arma más y el bloqueo de internet está facilitando la impunidad", apunta Carlos de las Heras, el responsable de Oriente Medio en Amnistía Internacional. La Unión Europea amplía la lista de sancionados en Irán por la represión de las protestas el pasado enero Según esta ONG de derechos humanos, el derecho a la protesta está cada vez más perseguido por los ayatolás y la represión ha ido aumentando a la vez que el descontento de la población. "Irán está librando otra guerra a nivel interior, contra su propia gente: el bloqueo a internet, la prohibición de toda reunión pública, las calles plagadas de controles, el toque de queda… Vemos que en 2022 hubo un pico de represión tras las protestas del movimiento Mujer Vida Libertad y vemos otro pico este año. Ahora mismo miles de personas están retenidas en cárceles", afirma Carlos de las Heras. A la vez que todo eso, el régimen está organizando una multitud de eventos propagandísticos en los que la gente porta con fervor banderas de la República Islámica y retratos de los líderes religiosos. Estas imágenes sí se están difundiendo por todo el mundo.