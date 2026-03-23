El PP critica que el decreto anticrisis "se queda corto" y no aclara el sentido de su voto

El PP ha asegurado este lunes que el decreto en respuesta a la crisis por la guerra en Irán "se queda corto" y ha reclamado al Gobierno, a través de una carta, incluir nuevas medidas como la deflactación del IRPF, es decir, corregir los tramos para que los hogares no paguen más impuestos mientras han perdido poder adquisitivo.

"Si no tiene los apoyos suficientes o necesita tiempo para asimilar las propuestas que le hace el Partido Popular, puede retirarlo el jueves, que no se lleve a votación y entonces la vigencia se mantiene durante un mes. Es otra opción", ha señalado en una entrevista en La Economía en 24 Horas de TVE el vicesecretario de Hacienda, Infraestructuras y Vivienda del PP, Juan Bravo.

En su opinión, esta sería una forma de "mantener las medidas toda la Semana Santa", para que "los españoles tengan las mejores condiciones", mientras estudia las propuestas de los 'populares'.

Bravo se ha pronunciado así a falta de unos días para que el Congreso vote el decreto de medidas anticrisis, aprobado por el Gobierno el pasado viernes. De momento, no cuenta con los apoyos suficientes, después de que Podemos haya anunciado su abstención. Todo queda ahora en manos de Junts y del PP.

No aclara el sentido de su voto El vicesecretario 'popular' ha evitado pronunciarse sobre si el PP votará a favor o no del decreto anticrisis, aunque sí ha confirmado que su formación se ha puesto en contacto con el Ejecutivo para trasladarle sus exigencias: "Se han olvidado una parte fundamental, la deflactación del IPRF, una ayuda directa a todas las familias, y a ver el Gobierno en qué términos contesta", ha puntualizado acerca de la carta a la que ha tenido acceso RTVE. A su juicio, es "lógico" que el Ejecutivo "devuelva parte del esfuerzo que los españoles están haciendo con la renta", algo que la formación lleva reclamando desde 2022 y el Gobierno "nunca lo ha hecho". "Todo lo contrario, lo que hace es subirlos más", ha insistido. En la misiva, los 'populares' también han reclamado al Gobierno que abandonen la línea de cierre de centrales nucleares, ya que bajo su punto de vista ahora son más necesarias que nunca en plena crisis energética. "Sorprende que el propio texto habla de la importancia de la electrificación, creo recordar que 22 veces, y de intentar no tener una dependencia de los combustibles fósiles, y sin embargo pretende anular la nuclear", ha criticado. Además, han pedido convertir en permanente varias medidas incluidas en el texto de forma temporal como el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y la bonificación del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electrointensiva.