Guerra de Irán, última hora en directo: Teherán amenaza con ataques a la infraestructura energética y las plantas de desalinización si Trump cumple su órdago
- Netanyahu afirma que "es hora" de que otros países se sumen a la ofensiva contra Irán
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este lunes 24 días, en los que han muerto más de 4.000 personas en los países afectados. Israel y Estados Unidos bombardean cada día diferentes instalaciones en todo el país persa, con masivos daños civiles. La República Islámica sigue pudiendo responder, con ataques de hasta 4.000 kilómetros de distancia y otros que han logrado sortear las defensas israelíes en el sur del Estado hebreo. Intercambios que en las últimas horas se están centrando en complejos nucleares de ambos bandos.
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Guerra de Irán, última hora en directo
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VÍDEO. Israel vuelve a bombardear Teherán y uno de los ataques afecta a la antigua residencia del sah
Israel ha vuelto a bombardear Teherán este domingo. Los ataques contra la capital iraní son frecuentes. Uno de ellos ha afectado al complejo donde se encuentra la antigua residencia del sah. Un equipo de RTVE ha estado allí.
El hijo del sah, Reza Pahlavi, está ganando popularidad, "pero los que salieron a protestar en enero no lo hicieron porque él se lo dijera. Lo hicieron por la inflación, por la presión económica y por la corrupción", dice una mujer a TVE.
"Pahlavi no vive ni ha vivido en Irán. Aunque tenga buenas intenciones no conoce este país más que de oídas", dice un hombre a TVE, que añade que "lo que queremos es un sistema democrática real".
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El primer ministro británico convoca una reunión de emergencia sobre el impacto de la guerra en la economía del país
El primer ministro británico Keir Starmer preside este lunes una reunión de emergencia sobre las consecuencias económicas de la guerra en Irán. A la reunión asistirá la ministra de Finanzas Rachel Reeves y el gobernador del Banco de Inglaterra Andrew Bailey, según ha informado el gobierno y recoge Reuters.
Los inversores se preparan para otra semana turbulenta en los mercados financieros después de que Irán dijera que atacaría los sistemas de energía y agua de sus vecinos del Golfo si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de golpear la red eléctrica iraní.
Reino Unido observa la situación con especial inquietud. La fuerte dependencia del país del gas natural importado, la inflación persistentemente alta y unas finanzas públicas tensionadas han empujado sus bonos a una caída mucho más pronunciada que la de sus homólogos internacionales.
“Los temas que se espera abordar son el impacto económico de la crisis en las familias y empresas, la seguridad energética y la resiliencia de la industria y las cadenas de suministro, junto con la respuesta internacional”, han explicado desde el ministerio de finanzas británico.
Reeves ha afirmado que es demasiado pronto para determinar el impacto de la guerra en la economía británica y ha rechazado las peticiones de medidas amplias para el coste de vida de los hogares
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Las Brigadas del Hezbolá prolongan cinco días la suspensión de ataques a la embajada de EE. UU. en Bagdad
Las Brigadas del Hezbolá han asegurado a primera hora del lunes que han prolongado cinco días adicionales la suspensión de sus ataques contra la embajada estadounidense en Bagdad, en pleno conflicto en Oriente Medio.
Este anuncio se ha producido después de tres ataques que han tenido como objetivo la noche del domingo a este mismo grupo en su bastión al sur de Bagdad, mientras que otro ataque ha apuntado a un centro diplomático estadounidense en el aeropuerto internacional de la capital iraquí.
Desde el inicio de la ofensiva contra Irán el 28 de febrero, Irak se ha visto arrastrado a un conflicto que quería evitar a toda costa. Grupos iraquíes proiraníes han reivindicado a diario ataques contra militares estadounidenses, mientras que estas facciones han sido blanco de bombardeos atribuidos a Estados Unidos o a Israel.
A pesar de ello, las Brigadas del Hezbolá han prolongado por “cinco días adicionales” la suspensión de sus ataques contra la embajada estadounidense en Bagdad. El movimiento ha negado cualquier implicación en el ataque con dron que ha tenido como objetivo el sábado los servicios de inteligencia iraquíes en Bagdad y que ha matado a un oficial. (Fuente: AFP)
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.