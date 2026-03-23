Guerra de Irán, última hora en directo: Teherán amenaza con ataques a la infraestructura energética y las plantas de desalinización si Trump cumple su órdago

0:10

El primer ministro británico convoca una reunión de emergencia sobre el impacto de la guerra en la economía del país

El primer ministro británico Keir Starmer preside este lunes una reunión de emergencia sobre las consecuencias económicas de la guerra en Irán. A la reunión asistirá la ministra de Finanzas Rachel Reeves y el gobernador del Banco de Inglaterra Andrew Bailey, según ha informado el gobierno y recoge Reuters.

Los inversores se preparan para otra semana turbulenta en los mercados financieros después de que Irán dijera que atacaría los sistemas de energía y agua de sus vecinos del Golfo si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de golpear la red eléctrica iraní.

Reino Unido observa la situación con especial inquietud. La fuerte dependencia del país del gas natural importado, la inflación persistentemente alta y unas finanzas públicas tensionadas han empujado sus bonos a una caída mucho más pronunciada que la de sus homólogos internacionales.

“Los temas que se espera abordar son el impacto económico de la crisis en las familias y empresas, la seguridad energética y la resiliencia de la industria y las cadenas de suministro, junto con la respuesta internacional”, han explicado desde el ministerio de finanzas británico.

Reeves ha afirmado que es demasiado pronto para determinar el impacto de la guerra en la economía británica y ha rechazado las peticiones de medidas amplias para el coste de vida de los hogares