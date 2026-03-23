Las bolsas europeas abren con pérdidas mientras el precio del petróleo sigue al alza

Las bolsas europeas comienzan la semana como la cerraron, en rojo, por la incertidumbre económica desatada con la guerra en Oriente Medio. El conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán empuja al alza los precios del petróleo, que se sitúa en los 108 dólares el barril de brent, de referencia en Europa.

El IBEX 35 cae por encima del 2% en torno a las 10:30 de la mañana, por delante de Fráncfort, París y Londres, pero por detrás de Milán. Con unas retroceso de más del 5% en lo que va de año, el principal índice bursátil de España se sitúa por debajo de los 16.500 puntos.

En cambio, el gas natural se abarata más de un 4% tras dispararse en la semana previa y cotiza este lunes por debajo de los 60 euros el megavatio/hora en el mercado de Países Bajos TTF.

En el parqué madrileño, la compañía inmobiliaria Merlin lidera las pérdidas, por encima del 4%, aunque en esta sesión las caídas son importantes y generalizadas. En concreto, ceden por encima del 3%: Indra, ArcelorMittal, ACS, Acerinox, Grifols, Colonial e IAG. Solo Solaria aguanta en verde, sin tocar el 1%.