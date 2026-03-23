Irán dice que "responderá" si EE. UU. ataca sus centrales eléctricas y amenaza con minar “todo el golfo Pérsico”

La crisis entre Irán y Estados Unidos se agrava con el estrecho de Ormuz como epicentro de una escalada que amenaza ya con desbordar el plano militar y trasladarse de lleno al energético. A pocas horas de que expire el ultimátum de 48 horas lanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, Teherán ha endurecido su discurso y advierte de represalias directas contra intereses de Washington y sus aliados si se produce cualquier ataque contra su territorio.

La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que está “decidida a responder a cualquier amenaza”, en referencia a la advertencia estadounidense de golpear instalaciones energéticas iraníes si no se restablece completamente el tránsito por Ormuz. Según un portavoz del cuerpo, una eventual ofensiva contra las centrales eléctricas de Irán sería respondida con ataques contra infraestructuras energéticas en Israel y en países de la región que suministran electricidad a bases estadounidenses, así como contra activos económicos, industriales y energéticos vinculados a Estados Unidos.

Teherán ha tratado de subrayar que la iniciativa de escalar el conflicto parte de Washington, al denunciar que un ataque contra su red eléctrica afectaría a servicios esenciales como hospitales, redes de agua o plantas de desalinización. En ese sentido, insiste en que no ha iniciado la crisis, aunque recalca que responderá “al mismo nivel” si se materializan las amenazas.

El pulso se produce en torno al control del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial, y cuya operatividad se ha visto ya afectada por la tensión militar. La advertencia de Trump - que incluye la posibilidad de atacar infraestructuras iraníes si no se garantiza la libre circulación - ha elevado el riesgo de una confrontación directa con consecuencias globales.

En paralelo, desde Washington se ha apuntado a la posibilidad de una operación sobre la isla de Jarg, principal terminal de exportación de crudo iraní, lo que supondría un salto cualitativo en la crisis.

Amenaza de minado del golfo Pérsico Irán ha elevado aún más la presión al advertir de que podría minar las rutas marítimas del golfo Pérsico si sus costas o islas son atacadas. El Consejo de Defensa iraní ha señalado que, en ese escenario, se bloquearían las principales vías de acceso mediante distintos tipos de minas navales, incluidas minas flotantes desplegadas desde la costa. Según este organismo, una operación de este tipo dejaría “prácticamente bloqueado” todo el golfo durante largos periodos, extendiendo al conjunto de la región una situación similar a la que ya afecta al estrecho de Ormuz. Teherán sostiene, además que, en esas circunstancias, el tránsito quedaría bajo su control y solo se permitiría el paso a países considerados “no hostiles”. La advertencia llega después de que Estados Unidos haya dejado abierta la posibilidad de intervenir en la isla, donde se concentra la principal infraestructura de exportación petrolera iraní, y responsabiliza directamente a Washington de cualquier escalada. Jark, la isla que guarda el 90% del petróleo que exporta Irán y que Trump amenaza tras "aniquilar" sus objetivos militares Diego Álvarez Patilla

Alerta global por la crisis energética En paralelo, el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ha calificado la situación de “muy grave” y ha advertido de que ningún país quedará al margen de sus efectos, en un contexto de creciente disrupción del suministro energético mundial. Durante una intervención en la ciudad australiana de Canberra, Birol subrayó que el volumen de petróleo afectado por la crisis alcanza ya los 11 millones de barriles diarios, una cifra que supera ampliamente el impacto combinado de las crisis de 1973 y 1979, cuando se retiraron del mercado unos cinco millones de barriles diarios en cada episodio. A su juicio, el actual escenario no solo es más intenso, sino también potencialmente más complejo por su carácter geopolítico y su extensión regional. Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz REUTERS El responsable de la AIE advirtió de que la situación en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico - clave para el tránsito de aproximadamente una quinta parte del crudo mundial - está generando una fuerte volatilidad en los mercados y presiones al alza sobre los precios de la energía, con efectos en cadena sobre la inflación y el crecimiento económico global. Además, ha alertado de que la interrupción prolongada de estas rutas podría afectar no solo al petróleo, sino también al gas natural licuado y a otras cadenas de suministro energético críticas. En este contexto, Birol ha hecho un llamamiento a una respuesta coordinada entre países consumidores y productores para estabilizar los mercados, garantizar el flujo energético y evitar que la crisis derive en un shock económico de mayor alcance.