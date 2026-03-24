Montero asegura que el PSOE de Andalucía está preparado: "En estas elecciones nos jugamos la salud y la vida"

La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha asegurado que el PSOE está preparado para la campaña electoral en Andalucía y ha prometido que sus propuestas irán centradas en la mejora de la sanidad pública. "En estas elecciones nos jugamos la salud y la vida", ha dicho en rueda de prensa este martes desde Sevilla.

Tras criticar duramente la gestión de la sanidad por parte del actual presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno Bonilla, Montero ha constatado que los comicios del 17 de mayo serán "un referéndum sobre la sanidad pública". "Estamos optando entre sanidad pública o Moreno Bonilla, se nos va la vida en ello", ha alertado, en un gesto para movilizar a los suyos ante la cita electoral.

Y para arrancar este ambiente preelectoral, Montero ya ha hecho su primera promesa: si es elegida presidenta de la Junta aprobará un "plan urgente" para salvar la sanidad pública en Andalucía. También ha recordado que es médico de profesión y que tiene su plaza pública en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla.

"En estas elecciones lo que nos jugamos es la salud de los ciudadanos, se nos va la vida en estas elecciones. Y es lo que queremos trasladar al electorado progresista", ha insistido la candidata socialista. Y ha apuntado al actual presidente, asegurando que ella tiene más experiencia gestionando la administración pública: "Estuve más de 15 años gestionando la Junta de Andalucía. He estado el doble de tiempo gestionando politicas públicas que Moreno Bonilla".

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