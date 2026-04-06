En directo | Entrevista a María Jesús Monetro en RNE: la candidata socialista aspira a ser la próxima presidenta de Andalucía

Metida de lleno en la carrera electoral de Andalucía, cuyos ciudadanos acudirán a las urnas el próximo 17 de mayo, María Jesús Montero ofrece este lunes una entrevista en Radio Nacional. La candidata socialista, hasta hace unos días vicepresidenta del Gobierno, aspira a arrebatar al popular Juanma Moreno la presidencia del Ejecutivo andaluz.

La también vicesecretaria general del PSOE centrará su campaña, entre otros asuntos, en la defensa de la Sanidad Pública y el refuerzo del Estado de bienestar. De hecho, afirmó que esta cita con las urnas de los andaluces "un referéndum sobre la sanidad pública": "Estamos optando entre sanidad pública o Moreno Bonilla, se nos va la vida en ello", dijo Montero.

Exministra de Hacienda, María Jesús Montero cesó en su cargo, para ser la candidata socialista a las elecciones andaluzas, sin haber presentado los presupuestos generales del Estado. Algo que no sucedió, según explicó, por la guerra en Oriente Medio, aunque en Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE, cuyo formato inauguró hace algo más de dos semanas, afirmó que las cuentas llegarán. El Gobierno si aprobó, antes de su salida, el decreto de medidas anticrisis.

Otros asuntos de los que se hablará durante la campaña será el trágico accidente de Adamuz, que dejó 46 víctimas mortales. Montero anunció un cambio legal para que este siniestro sea considerado accidente laboral, con el fin de que se amplíen las ayudas y puedan conseguirse prestaciones más elevadas para los heridos.

Y también la gestión del temporal el pasado mes de febrero, en que una cadena de borrascas que afectó especialmente al sur de la Península Ibérica dejó miles de desalojados en Andalucía.

De cara a la campaña electoral que arranca el próximo 1 de Mayo, las izquierdas a la izquierda del PSOE han negociado contra reloj para concurrir juntos en las urnas, se espera, al igual que en los comicios en Extremadura, Aragón y Castilla y León, una fuerte presencia de líderes nacionales en el territorio andaluz. Con estas elecciones autonómicas, las cuartas en seis meses, se cerrará el presente ciclo electoral.