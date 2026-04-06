El tiempo hoy 6 de abril en España: continúa la estabilidad en la mayor parte del país

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes que se mantenga una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

No obstante, a últimas hora se espera un cambio de tendencia en el tiempo con el acercamiento de frentes atlánticos y la entrada de una masa de aire inestable de origen subtropical, que hará aumentar la nubosidad en la mitad occidental peninsular y podría dejar algunas precipitaciones en Galicia, pudiendo también afectar a otros puntos del tercio oeste.

Estos fenómenos aumentarán la nubosidad en la mitad occidental peninsular y podría haber algunas precipitaciones en Galicia, pudiendo también afectar a otros puntos del tercio oeste. No se descarta que estas precipitaciones puedan ser localmente fuertes en Galicia y estar acompañadas de tormentas.

Viento y niebla El tiempo estará marcado por un flujo de vientos del noroeste en Canarias, donde se esperan intervalos nubosos y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional. En la península, podrían formarse bancos de niebla matinal en puntos del litoral mediterráneo del nordeste. Además, existe la posibilidad de presencia de polvo en suspensión en el suroeste peninsular. ““