El tiempo hoy 6 de abril en España: continúa la estabilidad en la mayor parte del país
- A última hora, se acercarán frentes atlánticos y entrará una masa de aire inestable de origen subtropical
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes que se mantenga una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.
No obstante, a últimas hora se espera un cambio de tendencia en el tiempo con el acercamiento de frentes atlánticos y la entrada de una masa de aire inestable de origen subtropical, que hará aumentar la nubosidad en la mitad occidental peninsular y podría dejar algunas precipitaciones en Galicia, pudiendo también afectar a otros puntos del tercio oeste.
Estos fenómenos aumentarán la nubosidad en la mitad occidental peninsular y podría haber algunas precipitaciones en Galicia, pudiendo también afectar a otros puntos del tercio oeste. No se descarta que estas precipitaciones puedan ser localmente fuertes en Galicia y estar acompañadas de tormentas.
Viento y niebla
El tiempo estará marcado por un flujo de vientos del noroeste en Canarias, donde se esperan intervalos nubosos y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional.
En la península, podrían formarse bancos de niebla matinal en puntos del litoral mediterráneo del nordeste. Además, existe la posibilidad de presencia de polvo en suspensión en el suroeste peninsular.
Subida de temperaturas máximas
Las temperaturas máximas subirán de forma notable, e incluso localmente extraordinaria, en el norte de Galicia y el Cantábrico. En cambio, descenderán en zonas del Levante y del suroeste, mientras que en el resto del país apenas variarán o registrarán ligeros ascensos.
Las mínimas también tenderán a subir en la mayor parte del territorio. En conjunto, los valores seguirán siendo altos para la época, con máximas que superarán los 25-30 grados en amplias zonas del norte y del interior, y que podrán rebasar los 30 grados en áreas del sur y en valles bajos.
El viento soplará flojo a moderado: de componente norte en Canarias y de sur y este en el resto del país. Además, se esperan intervalos de viento fuerte y posibles rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y en sierras de Cádiz, así como viento intenso del sur en puntos de Galicia y del área cantábrica.
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