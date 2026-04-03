El tiempo el domingo 5 de abril: estabilidad generalizada en toda España, con cielos despejados o poco nubosos
- Las máximas rondarán los 30 grados en algunos puntos del país
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una situación de estabilidad generalizada en toda España, con cielos despejados o poco nubosos.
Únicamente en el área cantábrica y litorales de Galicia se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos dando lugar a probables bancos de niebla matinales.
Asimismo, se dará nubosidad de evolución en montañas del centro y norte, sin descartar algún chubasco ocasional en el Pirineo o Ibérica.
En Canarias, se espera algo de nubosidad en el norte de las islas más montañosas, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa; en el resto, poco nuboso o con intervalos nubosos.
Temperaturas en ascenso
Las temperaturas ascenderán en la mayor parte de España, exceptuando los archipiélagos, con pocos cambios, y en Galicia donde descenderán. Para el caso de las máximas también se prevén descensos, que llegarán a notables, o puntualmente extraordinarios en el Cantábrico.
Se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superándose los 25 grados en amplias zonas del nordeste peninsular, Levante, meseta Norte y especialmente en el cuadrante suroeste, donde podrían puntualmente superarse los 30 grados.
Soplará levante en Alborán y con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho; con intervalos de viento moderado, del sur en Baleares y litorales de la fachada oriental, y de oeste rolando a este en el Cantábrico.
Viento flojo en el resto, predominando la componente norte en Canarias y las este y sur en el resto.