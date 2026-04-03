El tiempo el domingo 5 de abril: estabilidad generalizada en toda España, con cielos despejados o poco nubosos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una situación de estabilidad generalizada en toda España, con cielos despejados o poco nubosos.

Únicamente en el área cantábrica y litorales de Galicia se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos dando lugar a probables bancos de niebla matinales.

Asimismo, se dará nubosidad de evolución en montañas del centro y norte, sin descartar algún chubasco ocasional en el Pirineo o Ibérica.

En Canarias, se espera algo de nubosidad en el norte de las islas más montañosas, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa; en el resto, poco nuboso o con intervalos nubosos.