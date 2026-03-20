Comienza la primavera astronómica: ¿en qué se diferencia de la meteorológica? ¿Qué tiempo traerá?

Este viernes 20 de marzo a las 15:46 h entramos en la primavera astronómica, que nos acompañará hasta el próximo 21 de junio. Son 92 días en los que veremos cómo las horas de luz se inpondrán a las de oscuridad en el hemisferio norte.

Desde un punto de vista meteorológico, en cambio, la estación comenzó el pasado 1 de marzo. Pero, ¿en qué se diferencian la primavera meteorológica y la astronómica? La primera abarca los meses de marzo, abril y mayo y tiene un fin estadístico, mientras que la segunda está determinada por la posición de la Tierra respecto al Sol y se extiende hasta el 21 de junio.

Durante los equinoccios, como el de este 20 de marzo, el Sol se sitúa sobre el ecuador celeste, haciendo que el día y la noche tengan la misma duración. Estos dan comienzo a la primavera en marzo y al otoño en septiembre.

Así es el equinoccio de primavera que se da este 20 de marzo EL TIEMPO TVE

Habitualmente, la primavera en nuestro país se caracteriza por vaivenes térmicos y precipitaciones generosas, principalmente en el norte. Durante esta estación, la media de temperatura se sitúa en torno a los 12,5 ºC en la Península, con una acumulación media de 185 mm, siendo abril y marzo los meses más lluviosos.

Y esta primavera, ¿qué esperamos? La Agencia Estatal de Meteorología publicaba hace unos días su predicción estacional para esta primavera. En el suroeste de la Península y en el archipiélago canario existe un 50% de probabilidad de que sea más cálida de lo habitual, mientras que el porcentaje asciende a un 60% en el resto de la Península y a un 70% en las islas Baleares. Esta primavera será probablemente más calurosa de lo normal EL TIEMPO TVE Esto no significa que vaya a hacer un calor intenso de forma continua, sino que, en conjunto, es más probable que al finalizar la estación la temperatura media se sitúe por encima de lo habitual. En cuanto a las precipitaciones, no hay una tendencia clara, siendo igualmente probable una primavera húmeda, seca o dentro de lo normal. Tan solo en las islas Canarias y en el suroeste de la Península hay una probabilidad ligeramente superior de que la estación sea más seca. No hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones esta primavera en la mayor parte de España EL TIEMPO TVE

¿Qué previsión tenemos para los próximos días? Aunque tenemos tiempo para ver si esta predicción se cumple, los primeros días de la primavera astronómica seguirán estando marcados por la borrasca Therese, que continuará dejando un fuerte temporal de lluvia y viento en el archipiélago canario, con acumulados que podrían sobrepasar los 200 mm en áreas del oeste de la Palma y sur de Tenerife. La parte delantera de esta borrasca también afectará al resto del país, dejando lluvias más débiles sobre todo en el suroeste peninsular.