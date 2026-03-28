Las imágenes de la Hora del Planeta 2026: los monumentos del mundo se apagan contra el cambio climático

Lugares y edificios emblemáticos de todo el mundo han apagado sus luces durante una hora para marcar la Hora del Planeta, el mayor movimiento global en defensa de la naturaleza, que cumple 20 años.

De acuerdo con la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), impulsora hace dos décadas de la iniciativa, "millones de personas en más de 190 países y territorios de todas las latitudes" se han unido al acto, celebrado anualmente el último sábado del mes de marzo, entre las 20:30 y las 21:30 horas.

En la capital de España, Madrid, han apagado sus luces el Palacio Real y el Panteón de España, la sede del Senado, el Real Jardín Botánico, el Instituto Cervantes, las fuentes de Cibeles y de Neptuno y la Puerta de Alcalá, entre otros.

También se han quedado a oscuras el Puente de Triana y la Torre del Oro, en Sevilla, o la Sagrada Familia y el Castell de Montjuic, en Barcelona.

Como en años anteriores, RTVE ha apagado los cubos luminosos de sus sedes en Madrid (Prado del Rey y Torrespaña) y Barcelona (Sant Cugat) como gesto simbólico de apoyo a esta causa. Además, se ha atenuado la iluminación del plató durante la segunda edición del Telediario.

Templo del Amanecer, en Bangkok, Tailandia Templo del Amanecer, en Bangkok, Tailandia. AP Photo/Sakchai Lalit El movimiento surgió en Sídney (Australia) como "gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora", según explica el grupo ecologista en su web.

El rascacielos Taipei 101, en la capital de Taiwán El icónico rascacielos Taipei 101, Taiwan. ChiangYing-ying AP Photo/Chiang Ying-ying Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, esta iniciativa, que empezó como algo simbólico, se ha convertido en "el mayor movimiento global por la naturaleza y el clima, una chispa de esperanza que ha inspirado a ciudades, empresas y hogares en todos los continentes".

Distrito financiero de Pekín, China Rascacielos del distrito financiero de Pekín, China. REUTERS/Maxim Shemetov En esta vigésima edición, WWF alude a los "innegables" impactos del cambio climático, especialmente en países como España, aunque subraya que "la acción colectiva impulsa acuerdos, acelera la energía limpia, protege ecosistemas y recupera especies". Este año, además, el movimiento por la defensa de la naturaleza llega en un marco de escalada del precio del combustible fósil provocado por la guerra en Irán.

Distrito comercial de Orchard Road en Singapur Distrito comercial de Orchard Road en Singapur. REUTERS/Edgar Su En un comunicado, WWF ha señalado que la Hora del Planeta marca este año un recorrido por los 20 logros más relevantes para la protección del clima en las últimas dos décadas y ha destacado "el poder de la acción colectiva para activar el cambio político, económico y social" en un contexto "de incertidumbre global". Asimismo, ha resaltado importantes acuerdos internacionales alcanzados en el sector, como el Acuerdo de París de 2015 con su compromiso para limitar la temperatura global, la Agenda 2030 que integró clima, biodiversidad y justicia social con otras metas mundiales, el Pacto Verde Europeo, que fijó el objetivo de neutralidad climática en la UE para 2050 o el Tratado Global de los Océanos.

Tumba de Humayun, en Nueva Delhi, India La tumba de Humayun, en Nueva Delhi, India. REUTERS/Bhawika Chhabra El Fondo Mundial para la Naturaleza ha destacado que, aunque los combustibles fósiles siguen siendo los principales causantes de la crisis climática, hay algunos avances como la reducción del uso del carbón cerca de un 70% desde 2010 o la consolidación de energías como la solar y la eólica.