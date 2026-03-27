RTVE vuelve a sumarse a 'La Hora del Planeta' en el 20º aniversario de la iniciativa
- Este sábado 28 de marzo, la Corporación apagará los cubos luminosos de sus principales sedes entre las 20:30 y las 21:30 horas
- La programación incluye contenidos y referencias a la campaña, a la que se han unido reconocidas figuras de RTVE
‘La Hora del Planeta’, iniciativa de la organización WWF para el cuidado del medio ambiente y la defensa de la naturaleza, celebra su vigésimo aniversario en todo el mundo. RTVE, que colabora como media partner desde el inicio, volverá a sumarse a esta campaña con distintas acciones: el sábado 28 de marzo apagará los cubos luminosos de sus principales sedes y atenuará la iluminación del plató durante la emisión del ‘Telediario 2’. Además, RTVE incluye en su programación a lo largo de la semana contenidos y referencias a la campaña y comparte a través de sus redes sociales los consejos y mensajes de sus caras más conocidas.
Como en años anteriores, la Corporación apagará los cubos luminosos de sus sedes en Madrid (Prado del Rey y Torrespaña) y Barcelona (Sant Cugat) como gesto simbólico de apoyo a esta causa. Será mañana, sábado 28, entre las 20:30 y las 21:30 horas.
La segunda edición del ‘Telediario Fin de Semana’ se sumará a la campaña y el mismo sábado atenuará las luces del plató al informar sobre ‘La Hora del Planeta’. RTVE Catalunya se adhiere a esta iniciativa y ese mismo día, bajarán la luz cuando en el TD den paso a la información sobre la iniciativa.
En los perfiles de RTVE en redes sociales ya pueden verse vídeos en los que presentadores y presentadoras como Adela González (‘Mañaneros 360’); Carlos Núñez (‘Mediodía en RNE’); Pepa Fernández (‘No es un día cualquiera’); Jordi Basté (‘Pla seqüència’); Cristina Villanueva (‘El segon cafè’); Mara Peterssen (‘La aventura del Saber’); Lorenzo Milá (‘Objetivo Planeta’); Álex Barreiro (‘Telediario Matinal’); Sergi Loras y Sònia Papell, de RTVE Catalunya; Danae Boronat y Marco Chiazza, de ‘L'altaveu’; Marc Sala y Lourdes Maldonado, del ‘Telediario Fin de Semana’; o Marc Santandreu, Mónica López, Silvia Laplana e Irene Santa, del equipo de ‘El Tiempo’, entre otros, comparten con el público mensajes, consejos y hábitos sostenibles y comprometidos con el medioambiente. Además, la programación semanal incluye diferentes contenidos y referencias a esta iniciativa.
Internamente, se ha promovido la participación de la plantilla de RTVE, animándoles a reflexionar sobre qué hábitos sostenibles han incorporado a su vida para mejorar el medioambiente, compartiéndolo a través de la Intranet corporativa.
20 años de ‘La Hora del Planeta’
En 2026 se cumplen 20 años de esta iniciativa y es por ello que WWF ha destacado los 20 mayores logros conseguidos para proteger la naturaleza y frenar la crisis climática. Así, se puede mirar al futuro con determinación por todo lo que aún queda por conseguir para defender nuestro Planeta.
En estos 20 años, se han conseguido grandes avances ambientales en todo el planeta. El Acuerdo de París, el Tratado de los Océanos, acuerdos globales para retirar los plásticos de un solo uso, entre otros muchos. Grandes logros que se han conseguido con perseverancia y el apoyo de millones de personas en todo el mundo que piden un cambio de modelo para que podamos vivir en armonía con la naturaleza.
Pero todavía queda mucho por hacer. Esta década, y antes de 2030, debe ser el punto de inflexión donde reconozcamos el valor de la naturaleza y prioricemos su recuperación junto a la de nuestro clima.
RTVE lleva colaborando como media partner desde el inicio de la campaña y esto refuerza su responsabilidad a la hora de difundir esta iniciativa.
‘La Hora del Planeta’ nació en 2007 como un gesto simbólico que consistía en apagar las luces de edificios y monumentos de las ciudades durante una hora. Hace 20 años parecía solo un gesto, pero hoy es el mayor movimiento global por el clima y la naturaleza, que cada año une a millones de personas, ciudades y empresas. Esta iniciativa viene impulsada por WWF España, parte de WWF (World Wildlife Fund for Nature), que lleva más de 50 años dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente y cuenta con más de 5 millones de socios y socias.