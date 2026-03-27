RTVE vuelve a sumarse a 'La Hora del Planeta' en el 20º aniversario de la iniciativa

‘La Hora del Planeta’, iniciativa de la organización WWF para el cuidado del medio ambiente y la defensa de la naturaleza, celebra su vigésimo aniversario en todo el mundo. RTVE, que colabora como media partner desde el inicio, volverá a sumarse a esta campaña con distintas acciones: el sábado 28 de marzo apagará los cubos luminosos de sus principales sedes y atenuará la iluminación del plató durante la emisión del ‘Telediario 2’. Además, RTVE incluye en su programación a lo largo de la semana contenidos y referencias a la campaña y comparte a través de sus redes sociales los consejos y mensajes de sus caras más conocidas.

Como en años anteriores, la Corporación apagará los cubos luminosos de sus sedes en Madrid (Prado del Rey y Torrespaña) y Barcelona (Sant Cugat) como gesto simbólico de apoyo a esta causa. Será mañana, sábado 28, entre las 20:30 y las 21:30 horas.

La segunda edición del ‘Telediario Fin de Semana’ se sumará a la campaña y el mismo sábado atenuará las luces del plató al informar sobre ‘La Hora del Planeta’. RTVE Catalunya se adhiere a esta iniciativa y ese mismo día, bajarán la luz cuando en el TD den paso a la información sobre la iniciativa.

En los perfiles de RTVE en redes sociales ya pueden verse vídeos en los que presentadores y presentadoras como Adela González (‘Mañaneros 360’); Carlos Núñez (‘Mediodía en RNE’); Pepa Fernández (‘No es un día cualquiera’); Jordi Basté (‘Pla seqüència’); Cristina Villanueva (‘El segon cafè’); Mara Peterssen (‘La aventura del Saber’); Lorenzo Milá (‘Objetivo Planeta’); Álex Barreiro (‘Telediario Matinal’); Sergi Loras y Sònia Papell, de RTVE Catalunya; Danae Boronat y Marco Chiazza, de ‘L'altaveu’; Marc Sala y Lourdes Maldonado, del ‘Telediario Fin de Semana’; o Marc Santandreu, Mónica López, Silvia Laplana e Irene Santa, del equipo de ‘El Tiempo’, entre otros, comparten con el público mensajes, consejos y hábitos sostenibles y comprometidos con el medioambiente. Además, la programación semanal incluye diferentes contenidos y referencias a esta iniciativa.

Internamente, se ha promovido la participación de la plantilla de RTVE, animándoles a reflexionar sobre qué hábitos sostenibles han incorporado a su vida para mejorar el medioambiente, compartiéndolo a través de la Intranet corporativa.