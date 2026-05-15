Horario de los colegios electorales andaluces: Cuándo abren y cierran las urnas el 17 de mayo

Casi siete millones de andaluces están llamados a las urnas el próximo domingo. En concreto, 6.812.86. Elegirán a sus representantes en el Parlamento Andaluz para los próximos cuatro años. Una cita importante con la democracia en la que participarán, por primera vez, 368.853 andaluces que han cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 19 de junio de 2022.

Quienes no hayan ejercido su derecho al voto por correo, podrán hacerlo de forma presencial durante las once horas en que abrirán los colegios electorales el próximo domingo. Los integrantes de las mesas tendrán que presentarse a las ocho de la mañana, aunque los votantes tendrán un poco más de tiempo, ya que los colegios abren una hora después.

Los colegios, abiertos de 9:00 a 20:00 horas Como cada acontecimiento, la apertura de las urnas tiene su ceremonia. A las nueve en punto de la mañana el presidente o presidenta de cada mesa electoral será el encargado de abrir la carrera con las palabras "empieza la votación". Desde ese momento podrán ejercer su derecho al voto los andaluces en sus correspondientes mesas, compuestas por un presidente y dos vocales. A lo largo de la jornada, al menos dos de ellos tienen que estar en sus puestos. Quién es quién en las elecciones en Andalucía: caras conocidas y una exvicepresidenta medirán sus fuerzas Àlex Cabrera La presidencia ha de hacer guardar el orden en el local electoral, pudiendo interrumpir o suspender la votación por causas justificadas. Por ejemplo, puede suspender, durante una hora como máximo, si advierte la ausencia de papeletas correspondientes a alguna de las candidaturas. La Junta Electoral de Zona deberá suministrar nuevas papeletas. Si esto sucede la votación se prorrogará tanto tiempo como hubiera estado interrumpida. Si la interrupción es superior a una hora o existe algún motivo que imposibilite el desarrollo de las votaciones, el presidente o presidenta puede decretar la suspensión de la misma. Antes, sin embargo, debe recabar la opinión del resto de integrantes de la mesa y consultar con la Junta Electoral de Zona. Si esto sucede, se destruirán todas las papeletas que ya hayan sido depositadas en la urna y se convocará una nueva votación en esa mesa a lo largo de los dos días siguientes. Lo habitual, sin embargo, es que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y no concurran estos contratiempos. En ese caso, las mesas electorales estarán abiertas, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, hasta las ocho de la tarde.

Fin de la votación El cierre de la urna tiene su correspondiente ceremonia, ya que debe ser anunciado por el presidente de la mesa. Cuando llegue la hora señalada (las 20:00 si no hay contratiempos o los minutos extra en que se hubiese interrumpido la votación), el presidente anunciará que va a cerrar la urna. Aquellas personas que ya estén dentro del local electoral o en el acceso del mismo cuando el presidente haga este anuncio podrán ejercer su derecho al voto. Pero la mesa no dejará que vote nadie más. Acto seguido, cuando haya votado el último elector presente en el local, la presidencia de la mesa introducirá en la urna el sobre con las papeletas del voto por por correo: los sobres se abrirán uno a uno, se comprobará la documentación adjunta, se buscará en el censo al elector y si todo es correcto, su voto se introducirá en la urna. Por último votarán los integrantes de la mesa, así como los interventores.