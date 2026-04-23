Guía para el voto CERA: cómo votar desde el extranjero en las elecciones del 17 de mayo en Andalucía

Unos 302.000 andaluces que residen en el extranjero, repartidos por un total de 157 países, están llamados también a votar en las elecciones del próximo 17 de mayo en Andalucía. Por primera vez, desde los comicios autonómicos de 2022, no tendrán que pedir el voto rogado, un sistema complejo que, en la práctica, impedía a muchos poder votar. Y su voto será también decisivo para el futuro de la comunidad autónoma, donde no está claro según las encuestas si el 'popular' Juanma Moreno retendrá la mayoría absoluta o dependerá, por primera vez, de Vox.

El voto de los españoles en el extranjero en las elecciones que se celebran dentro de España, también las autonómicas, está regulado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Requisitos y recepción de las papeletas Para que los andaluces en el extranjero puedan votar, deberán haberse inscrito en el Censo de los Electores Residentes-Ausentes (CERA) antes del 1 de enero de 2026. En caso de no aparecer, ya no hay posibilidad de reclamar, ya que el plazo acabó el pasado 6 de abril. Sin tener que hacer nada, toda la documentación electoral llegará a sus domicilios, aquellos que inscribieron en el censo, en un total de dos envíos. Quién es quién en las elecciones en Andalucía: caras conocidas y una exvicepresidenta medirán sus fuerzas Àlex Cabrera La mayoría de los censores ya debería haber recibido el primero de ellos, remitido por las delegaciones de la Oficina del Censo Electoral entre el 11 y el 17 de abril. Aquí, encontrarán información de la Junta Electoral competente, el sobre donde aparezca la dirección de la Oficina Consular en la que estén inscritos, así como el sobre de votación; los certificados de inscripción en el censo; y una hoja informativa con toda la información relevante para votar. Después, habrá un segundo envío postal con las papeletas entre el 22 y el 26 de abril. Podrán elegir entre un total de 27 candidaturas (aunque no todas se presentan en el total de provincias). Los electores también podrán descargarse las papeletas hasta el 14 de mayo de 2026, a través de este enlace.

¿Cómo ejercer el voto? Las instrucciones aparecen indicadas en la hoja informativa remitida por las delegaciones provinciales. Hay dos vías para depositar el voto. La primera de ellas, por correo postal, certificado, cuando sea posible, remitido a la Oficina Consular no más tarde del 12 de mayo. También se podrá votar de forma presencial en el Consulado de España en el país o en los centros de votación habilitados para tal fin entre el 9 y el 14 de mayo, incluyendo sábados y domingos. En caso de no disponer de las papeletas previamente, las oficinas consulares las pondrán a disposición, así como medios informáticos para la descarga de la documentación precisa para votar. Es imprescindible para ello presentar el DNI o pasaporte y el certificado de inscripción que se recibió previamente por correo.