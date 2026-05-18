Mapa de los resultados en las elecciones en Andalucía 2026 calle a calle: ¿qué ha votado tu vecino?

¿Quién ha ganado las elecciones del 17-M en cada barrio de Andalucía? ¿Cuántos votos han obtenido el PP, PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía en cada manzana, barrio o localidad?

Elige entre las distintas opciones que ofrece nuestro mapa interactivo para descubrir quién ha sido el partido más votado en cada sección censal de Andalucía y compara los resultados con los que hubo en las pasadas elecciones de 2022. También puedes ver cómo ha ido la batalla por el voto entre partidos en cada barrio. ¿Quieres saber cómo le ha ido a cada partido en todo el territorio o si ha habido un cambio en el partido más votado? ¿Ha ganado la derecha o la izquierda en tu vecindario? ¿Qué formación ha sido la más votada en tu barrio? Averígualo usando las opciones del mapa.