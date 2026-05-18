Mapa de los resultados en las elecciones en Andalucía 2026 calle a calle: ¿qué ha votado tu vecino?
- Usa el mapa o busca una dirección para ver el resultado de las elecciones en Andalucía en cada barrio
- Especial elecciones en Andalucía | Resultados elecciones Andalucía
¿Quién ha ganado las elecciones del 17-M en cada barrio de Andalucía? ¿Cuántos votos han obtenido el PP, PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía en cada manzana, barrio o localidad?
Elige entre las distintas opciones que ofrece nuestro mapa interactivo para descubrir quién ha sido el partido más votado en cada sección censal de Andalucía y compara los resultados con los que hubo en las pasadas elecciones de 2022. También puedes ver cómo ha ido la batalla por el voto entre partidos en cada barrio. ¿Quieres saber cómo le ha ido a cada partido en todo el territorio o si ha habido un cambio en el partido más votado? ¿Ha ganado la derecha o la izquierda en tu vecindario? ¿Qué formación ha sido la más votada en tu barrio? Averígualo usando las opciones del mapa.
Mapa por sección censal
Este mapa ha sido elaborado con datos de la Junta de Andalucía al nivel de sección censal. Utiliza el zoom del mapa para ver cómo han votado los vecinos de una zona concreta y saber quién ha ganado en cada calle o manzana, en un determinado barrio o en un municipio pequeño. También se puede recurrir al buscador: introduce el nombre de un municipio, el tipo de vía, el nombre de esta y un número para que el mapa muestre el resultado de las elecciones en Andalucía en esa zona.
Las secciones censales son unidades territoriales inferiores al municipio en las que se concentra una población que generalmente no supera los 1.000 habitantes, y que sirven para organizar y administrar el censo en unas elecciones. Todos los municipios, cualquiera que sea su tamaño, están divididos en al menos una de estas secciones, que son mucho más numerosas cuanto mayor es el tamaño de la población. Así, en una ciudad grande con elevada densidad de población, una sección censal puede equivaler a unas pocas calles.
Sus límites coinciden con calles, carreteras, construcciones permanentes de otro tipo o accidentes naturales. Conocer los resultados electorales a este nivel permite identificar con mayor detalle cómo se ha votado en las elecciones en Andalucía.
Datos provisionales proporcionados por la Junta de Andalucía.