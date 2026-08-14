Hora y dónde ver en TV gratis el amistoso entre el Schalke 04 y el Real Madrid

El Real Madrid y el Schalke 04 se verán las caras en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen (Alemania) en lo que supondrá el últimoamistoso de pretemporada para el conjunto merengue antes de su inicio liguero frente al Espanyol fuera de casa. Con la mente ya puesta en la que será la primera jornada, el equipo blanco no cesará en esfuerzos para terminar el stage de pretemporada con buenas sensaciones de cara a lo que se viene.

Al otro lado del duelo se encuentra el histórico Schalke 04, que regresa para esta temporada 26/27 a la élite del fútbol alemán después de tres temporadas sin pisar la Bundesliga. Lejos de ser aquella escuadra que desafiaba a los gigantes del fútbol europeo en las eliminatorias de la UEFA Champions League, el cuadro germano planteará un duelo competitivo a nivel defensivo antes de luchar por un billete en la siguiente ronda de la DFB Pokal.

Un último examen para el Real Madrid El conjunto madridista llega al encuentro después de completar una pretemporada marcada por la adaptación de la plantilla a su nuevo y esperado entrenador. A una semana del comienzo de la Liga, el equipo de Mourinho se mantiene invicto tras enfrentarse en pretemporada a la Fiorentina, el Ferencváros y al Depor. Este último partido será especialmente importante para que Mourinho termine de perfilar el equipo con el que afrontará el comienzo de la temporada. El técnico portugués regresó al banquillo del Real Madrid este verano y ya cuenta prácticamente con toda la plantilla tras la reincorporación de los últimos internacionales, aunque mantiene varias bajas por lesión. En lo que respecta al mercado de fichajes, no se descartan nuevos movimientos antes del cierre del mercado, aunque Mourinho ha expresado su deseo de trabajar con una "plantilla corta".