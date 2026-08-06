Fin de uno de los culebrones del verano: Vinicius renueva con el Real Madrid hasta 2032

El Real Madrid ha anunciado a última hora de la tarde de este jueves la renovación de Vinicius Jr., que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032.

La situación contractual del brasileño era uno de los principales puntos a decidir dentro del futuro deportivo de su equipo, cuando se aproximaba la fecha en que hubiese quedado libre al terminar su anterior contrato en 2027. En las últimas semanas también se había especulado con un posible traspaso al Arsenal como fórmula para que el brasileño no se marchase gratis dentro de menos de un año.

Según otras informaciones Vinicius aspiraba en la negociación con el Madrid a subir en la escala salarial de la plantilla y situarse cerca de los 30 de millones por temporada, mientras que el club situaba su oferta en torno a los 22 millones. No se conocen las cifras en las que finalmente se ha cerrado el acuerdo.

Vinicius se había incorporado a la pretemporada del equipo este lunes, después de disfrutar de unas vacaciones tras participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Brasil. El miércoles trabajó junto a sus compañeros mientras, en las oficinas madridistas, los directivos José Ángel Sánchez y Juni Calafat se reunían para abordar la cuestión, que ha terminado en el cierre de su renovación un día más tarde.

En el comunicado con el que ha anunciado el Madrid define a Vini como "uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas" de su historia.

"Vinicius Jr. llegó al Real Madrid en julio de 2018, con 18 años. En sus ocho temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España", recuerda el club.

Además, el comunicado destaca los goles en las dos finales de Liga de Campeones con las que cuenta en su palmarés (2022 y 2024), así como el The Best de la FIFA en 2024, el once Mundial de la FIFA ese mismo año o el mejor equipo de la temporada de la Liga de Campeones (2022, 2023 y 2024).