Hora y dónde ver en TV la Vuelta a Burgos 2026 de ciclismo

La Vuelta a Burgos celebrará su 48ª edición del 4 al 8 de agosto de 2026 con cinco etapas que permiten descubrir varios de los puntos más especiales de la provincia. La carrera volverá a reunir a algunos de los mejores equipos internacionales y las Lagunas de Neila coronarán el último día al ganador de la prueba.

En RTVE, podrás disfrutar de todas las etapas desde el martes 4 de agosto, la segunda etapa más corta de esta edición con 165 km. El primer envite arrancará en Gumiel de Izán, a las orillas del río Gromejón, y terminará en el Alto del Castillo de la capital burgalesa. Antes de llegar hasta allí, el alto del Aguilón, de 3ª categoría, será el primer gran obstáculo de la jornada.

Ciclismo Giulio Ciccone vence en las Lagunas de Neila y Del Toro gana la Vuelta a Burgos 2025 Ver ahora

El miércoles 5 de agosto se vivirá la segunda jornada de 178 kilómetros. Los ciclistas deberán conquistar tres puertos de tercera categoría: el alto de la Yesera, el alto de Valmala y el valle del Sol. La travesía partirá desde Arcos de la Llana y finalizará en Pineda de la Sierra.

La tercera jornada se disputará el jueves 6 de agosto, la etapa más larga de esta edición con 184 km. Bautizado como "El despertar del Ebro", el asalto partirá desde Meridad de Montija y el pelotón deberá recorrer hasta seis puertos de 3ª categoría para llegar al Balneario de Concorte. Antes de llegar hasta allí, el puerto del Escudo, con una pendiente media del 9%, les aguardará.

La cuarta jornada se disputa el viernes 7 de agosto sobre un recorrido de 178 kilómetros desde Palazuelo de Muñó. En pleno territorio dominado por el románico, los corredores deberán atravesar dos altos para llegar hasta Briviesca.

La Vuelta a Burgos finalizará el sábado 8 de agosto con la quinta y última etapa de 137 km. Desde Caleruega, la travesía no será fácil, especialmente a mitad del recurrido. Les espera el alto del Arroyo, el de Tolbaños y el de Rozavientos. La meta, en las lagunas de Neila, será especialmente dura: puerto de categoría especial y una pendiente media de 9,2%. Allí se decidirá el vencedor de la edición.