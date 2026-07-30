RTVE Play bate todos los récords con el mejor dato de audiencia de su historia en julio

Más usuarios, más fidelidad, más registros y más tiempo de consumo que nunca. RTVE Play bate todos los récords y consigue el mejor dato de audiencia de su historia en julio. La plataforma gratuita de RTVE logra en este mes, a falta de dos días para cerrarlo, casi 22 millones de usuarios únicos, lo que supone un crecimiento del 115% sobre el dato del año pasado, según datos de Adobe Analytics. RNE Audio se encamina hacia el mejor mes de toda su historia.

Los usuarios de RTVE son más fieles que nunca. Más de dos millones de usuarios visitan a diario la plataforma, lo que supone la fidelidad más alta registrada hasta ahora. Supera en casi un 30% los seguidores diarios de media conseguidos durante el mes de julio de 2024, cuando coincidieron grandes eventos deportivos como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.

El número de registrados gratuitamente sigue subiendo y este mes son más de 5,6 millones de usuarios registrados, un millón más que en el pasado mes de junio y 3,3 millones más que en julio 2025, los que han consumido de forma activa algún contenido de RTVE Play.

Además, el tiempo de consumo de vídeo y audio supera ya los 28 millones de horas totales en julio.

El Mundial de fútbol, el gran motor este mes Entre los contenidos, la Copa Mundial ha sido la reina e impulsa el tráfico de la plataforma, con un consumo de directos que supera los 8,3 millones de espectadores totales en julio. El directo más visto del mes fue la final del Mundial entre España y Argentina con 1,86 millones de espectadores que vibraron con la victoria de España. Los contenidos de la Copa Mundial de la FIFA se convierten en el contenido más visto del mes también en vídeo on-demand, con más de 2,2 millones de visitantes únicos solo en julio. EN PLAY, el nuevo canal de RTVE Play, también consigue su mejor dato mensual desde su lanzamiento en febrero gracias a los programas especiales alrededor del Mundial (‘Comenta, que sales’, ‘CTA’ y ‘Fútbol de calle’), con casi 2 millones de visitantes únicos en julio. Los directos del día 19 de julio con la finalísima y el 14 de julio con la semifinal de España se sitúan entre los dos eventos más seguidos del mes, liderados por ‘Comenta, que sales’, la retransmisión alternativa de Playz de los partidos del Mundial pensada para el público joven.

Sanfermines, cine y ficción A los contenidos del Mundial, le siguen entre lo más visto los de Sanfermines, que este año por primera vez se han ofrecido con multicámara en RTVE Play y suman más de 590.000 usuarios. También ha marcado récord el canal temático de Sanfermines, que supera en casi un 16% el consumo del de año anterior. ‘La promesa’, ‘Valle Salvaje’ y ‘Maestros de la Costura Celebrity’ completan el top más visto en vídeo en la plataforma junto a películas como ‘El secreto de Adaline’, ‘Lion’, ‘¿Es el enemigo?’ y ‘Habitación en Roma’, que encabezan el cine más visto. RNE Audio consigue su mejor julio histórico y aumenta más de un 85% el consumo de audio bajo demanda RNE Audio