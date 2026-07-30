RNE Audio consigue su mejor julio histórico y aumenta más de un 85% el consumo de audio bajo demanda

El consumo de contenidos a través de RNE Audio y de las redes sociales de la radio pública sigue en auge. La plataforma online gratuita de radio y podcast cierra julio con sus mejores datos históricos en este mes, casi 1'2 de visitantes únicos, y crecimiento destacado.

RNE Audio marcan un importante crecimiento del 42,6% en el último año, que es especialmente importante en el consumo del audio bajo demanda donde suma un 85% de oyentes en el último año.

El consumo de programas en directo desde la plataforma también crece, con casi un 14% de visitantes únicos más respecto al mismo periodo del 2025.

Espacio en blanco, Documentos RNE y Mañana más son los programas más seguidos online y se sitúan como líderes en visitantes únicos y en tiempo de consumo. Mientras que en el apartado de podcast, los más escuchados son Locos por los clásicos, Terror en blanco y el contenido de divulgación científica para niños Sapiensantes.

Por plataformas crecen tanto App como Web, respecto al año pasado. La aplicación ve crecer sus usuarios únicos en un 36,8% y la web en un 58,6%.

Lleva RNE en el móvil aunque no tengas cobertura Este verano, que la falta de cobertura no te deje sin tus podcasts: con RNE Audio, puedes descargar tus episodios antes de salir de casa y escucharlos donde quieras, sin necesidad de conexión. Solo tienes que tener descargada la app de RNE Audio, entrar en ella, elegir tu programa o podcast favorito y pulsar el icono de descarga. Así de fácil. Los episodios quedarán guardados en tu dispositivo para que puedas acceder a ellos en modo avión, en mitad del campo o incluso en esos trenes que atraviesan túneles interminables. Desde crónicas sonoras hasta historias de ficción, pasando por entrevistas, reportajes o divulgación científica, RNE Audio pone a tu alcance horas de buen contenido, sin depender del Wi-Fi ni de los datos móviles. Este verano, escucha como y donde tú quieras.