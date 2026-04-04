La 2 (3,2%) consigue su mejor marzo desde 2010

La 2 cierra el mes de marzo con un 3,2% de cuota. La cadena crece cinco décimas frente a marzo de 2025 y logra mejoras en casi todas sus franjas, especialmente en la tarde, en la que sube 1,6 puntos gracias, sobre todo, al registro de ‘Malas lenguas’, que gana tres décimas respecto a febrero (7,3% frente a 7%).

Por franjas, destacan sus mejoras en la sobremesa (3,4%), mejor marzo desde 2023; la tarde, con un 4,2%, mejor marzo desde 2010, y el prime time, (3,1%), mejor marzo desde 2009.

La2 Cat anota en el mes un 2,6%, sin cambios frente a febrero, y con un incremento de dos décimas respecto a marzo de 2025.

‘Malas lenguas’ consigue su mejor dato mensual ‘Malas lenguas’ registra en marzo un 7,3% y 532.000 espectadores, el mejor dato mensual desde el inicio de sus emisiones. El programa presentado por Jesús Cintora obtiene su récord en cuota, mejora 4,3 puntos en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025 y logra el mejor arranque anual de la cadena en esta franja desde 1998.

Referente en concursos y cultura ‘Cifras y letras’, con Aitor Albizua, anota con su reposición en marzo un 4,5% y 556.000 espectadores, su mejor dato en miles desde su inicio en abril de 2025. En esta franja, La 2 logra su mejor dato en este mes desde 2009. Su emisión original logra en marzo 692.000 y un 5,4%, mejor cuota en marzo en esa franja de la cadena desde 2004. En la sobremesa, el concurso ‘Saber y Ganar’ anota en marzo 563.000 espectadores y un 6,1% de cuota. La llegada de ‘Trivial Pursuit’ a La 2 ha supuesto una mejora de dos décimas en su franja. El concurso presentado por Egoitz Txurruka logra en marzo en La 2 una media de 239.000 y un 2,3% de cuota. ‘Sukha’, presentado por Pablo G. Batista y Susana Castañón, anota en marzo 182.000 espectadores y un 2,1% de cuota. ‘Imprescindibles’, en la noche de los domingos, obtiene en el mes 378.000 espectadores y un 3% de cuota, con un incremento de 21.000 y 2 décimas frente al mes anterior, y de 3.000 y 0,1 comparado con marzo de 2025. Logra su mejor promedio mensual en miles desde enero de 2025, al que iguala, y en cuota anota su mejor registro de lo que va de temporada. ‘Plano general’, en la noche de los viernes, consigue en marzo 303.000 espectadores y un 2,7% de cuota, lo que supone un incremento de 65.000 y 0,6 décimas frente al mes anterior, y de una décima respecto a marzo 2025. Es su mejor registro en cuota histórico.

Éxito del cine Las emisiones de ‘Cine clásico’ en la noche de los lunes consiguen en marzo 416.000 espectadores y un 4,3% de cuota, con un incremento de 139.000 y 1,5 puntos respecto a febrero, y 1 punto frente a marzo de 2025. Es su mejor dato mensual en miles desde junio de 2025, y en cuota, desde agosto de 2025. La película más seguida del mes ha sido ‘¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?’, con 535.000 espectadores y un 5,5% de cuota. Las emisiones de ‘El cine de La 2’ en la noche de los jueves anotan en el mes 247.000 espectadores y un 2,8% de cuota, con un incremento de medio punto respecto a febrero. Iguala su mejor promedio mensual en cuota desde su inicio en la noche de los jueves. ‘Historia de nuestro cine’ consigue en el mes un 3,1% de cuota y 293.000 espectadores, con un incremento de 35.000 espectadores respecto a febrero, y de 3.000 y una décima frente a marzo de 2025. Es su mejor cuota en marzo desde 2024.