Álvaro de Marichalar, en 'Plano General'

El marino, aventurero, explorador y aristócrata Álvaro de Marichalar es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de Jenaro Castro en La 2. Con numerosos records Guinnes a sus espaldas, Marichalar está actualmente inmerso en una nueva aventura para completar la vuelta al mundo en moto náutica. El aristócrata, que estuvo emparentado con la familia real por el matrimonio de su hermano Jaime con la Infanta Elena, critica a Iñaki Urdangarín por la publicación de sus memorias y proclama su lealtad a la Corona.

Aunque confiesa su debilidad por las mujeres, Marichalar afirma que le "gustan las relaciones con pureza del alma", habla de su matrimonio y las causas de su posterior separación, y dice sentirse amenazado porque se enfrenta al poder político y económico de todos los signos por defender la verdad. Al mismo tiempo, el navegante interpreta, tras pasar tres años fuera de España, que "a la sociedad le da miedo la verdad", y defiende que "sin obligaciones no hay derechos".

Jenaro Castro y Álvaro de Marichalar

Álvaro de Marichalar dice que "no hay mayor nobleza que la virtud", y proclama sentirse "un marino que navega en pie y en libertad". El aventurero y aristócrata se somete a todas las secciones del programa: La Semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa su amiga y divulgadora científica, Sol de la Quadra-Salcedo, hija del mítico reportero de TVE), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El Muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).