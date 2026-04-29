Isabel Coixet, esta semana en 'Plano General'

La directora de cine Isabel Coixet es la invitada de esta semana en ‘Plano General’, el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE. Coixet acaba de estrenar con éxito ‘Tres adioses’, una película cuyo título traslada a su vida real con "la muerte de mi padre, la enfermedad degenerativa de una amiga y cuando tuve que decirle a otra amiga que su hijo había muerto".

Isabel Coixet afirma que "el relato político tiene guion y está medido al milímetro"; bromea que "en mi próxima película, a Sánchez y Feijóo les daría el papel de Tom y Jerry", y reconoce ante el éxito de taquilla que "’Torrente’ tiene una segunda lectura y un poco de arte y ensayo". Coixet confiesa que "mi único plan es hacer películas" y que en su epitafio pondrá "lo intento".

Isabel Coixet y Jenaro Castro

La directora de cine dice sentirse "cómoda siendo una intrusa en el mundo del cine", y explica que aborrece "la tacañería, la avaricia y la mezquindad". Coixet se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa la directora de cine, guionista y amiga Cristina Andreu), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer Plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El Muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).