‘Historia de nuestro cine’ recordará este viernes a la actriz Verónica Echegui , fallecida hace casi un año en Madrid. El programa recupera ‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’ (María Ripoll, 2016), una comedia romántica de enredo, una celebración del amor y de la vida que será el punto de partida para recordarla desde la alegría y celebrar toda la belleza que dejó en nuestro cine.

La presentación de ‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’ (María Ripoll, 2016), correrá a cargo del actor Alejandro García, compañero de vida y de profesión de Verónica Echegui y también protagonista de la cinta, quien también intervendrá en el coloquio posterior junto a Paz Moral, coach actoral y la persona que acompañó a Verónica en 15 personajes de su carrera, y el actor y dramaturgo Sergio Peris Mencheta, también gran amigo de Verónica Echegui desde sus comienzos en el teatro.

‘Historia de nuestro cine’ rinde homenaje a Verónica Echegui