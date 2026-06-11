'Historia de nuestro cine' rinde homenaje a Verónica Echegui
- Amigos y compañeros de la actriz la recordarán en el coloquio que seguirá a la emisión de la película ‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’
- #HNCVerónicaEchegui: viernes 12 de junio, a las 22:50 horas en La 2 y RTVE Play
‘Historia de nuestro cine’ recordará este viernes a la actriz Verónica Echegui , fallecida hace casi un año en Madrid. El programa recupera ‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’ (María Ripoll, 2016), una comedia romántica de enredo, una celebración del amor y de la vida que será el punto de partida para recordarla desde la alegría y celebrar toda la belleza que dejó en nuestro cine.
La presentación de ‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’ (María Ripoll, 2016), correrá a cargo del actor Alejandro García, compañero de vida y de profesión de Verónica Echegui y también protagonista de la cinta, quien también intervendrá en el coloquio posterior junto a Paz Moral, coach actoral y la persona que acompañó a Verónica en 15 personajes de su carrera, y el actor y dramaturgo Sergio Peris Mencheta, también gran amigo de Verónica Echegui desde sus comienzos en el teatro.
‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’
Protagonizada por Verónica Echegui, Álex García, Alba Galocha y David Verdaguer, en esta comedia romántica de María Ripoll, Sara es una joven que culpa al karma de su mala suerte. Se encuentra en un momento difícil luchando porque salga adelante el negocio de plumas que ha abierto, que se junta con el divorcio de sus padres, un novio al que no ha visto en un año y el anuncio de que su hermana se casa con el que fuera el gran amor de Sara cuando iba al instituto.