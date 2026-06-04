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Comunicación RTVE

'Historia de nuestro cine' ofrece 'Francisco: El padre Jorge' en vísperas de la visita del papa León XIV

  • Una emisión acompañada de un coloquio en el que se reflexionará sobre cómo nuestro cine ha mirado y sigue mirando la religión
  • #HNCvisitaPapaLeónXIV: viernes 5 de junio, a las 23:45 horas en La 2 y RTVE Play
Elena S. Sánchez con los invitados del próximo programa
Elena S. Sánchez con los invitados del próximo programa ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA
PRENSA RTVE

‘Historia de nuestro cine’ se suma este viernes a la programación especial de RTVE por la visita del papa León XIV a España y recupera ‘Francisco: El padre Jorge’ (Beda Docampo, 2015), una cinta biográfica sobre el papa Francisco, fallecido hace un año. A partir de la película se reflexionará sobre cómo nuestro cine ha mirado y sigue mirando la fe, la religión o la espiritualidad.

Coloquio sobre la religión en el cine, en HNC

Coloquio sobre la religión en el cine, en HNC ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA

Para profundizar en este tema, en el coloquio intervendrán Beda Docampo, director de ‘Francisco: El padre Jorge’; Carlo D´ursi, director de ‘El Santo’, premio Goya al mejor cortometraje documental en 2026; el sacerdote Vicente Espluges; y junto a ellos, Alejandro Melero, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, experto en cine y colaborador habitual del programa.

La presentación de ‘Francisco: El padre Jorge’ correrá a cargo del historiador cinematográfico, colaborador del programa y director artístico de Cineteca Madrid, Luis E. Parés.

Otro momento del coloquio de este viernes

Otro momento del coloquio de este viernes ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA

‘Francisco: El padre Jorge’ 

Esta cinta de Beda Docampo es un drama biográfico que reflexiona sobre cómo llega un adolescente que descubrió su vocación religiosa un día primaveral a ser el papa Francisco, interpretado por Darío Gandinetti. El largo, duro y emocionante viaje de un jesuita que llega a ser arzobispo de Buenos Aires durante muchos años es lo que investiga una joven periodista española (Silvia Abascal), después de conocer en el cónclave de 2005 a Jorge Mario Bergoglio. La reportera está escribiendo un libro en el que habla de su permanente lucha contra la pobreza, la prostitución, la explotación laboral, la droga y la corrupción.

RTVE

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