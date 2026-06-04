'Historia de nuestro cine' ofrece 'Francisco: El padre Jorge' en vísperas de la visita del papa León XIV

‘Historia de nuestro cine’ se suma este viernes a la programación especial de RTVE por la visita del papa León XIV a España y recupera ‘Francisco: El padre Jorge’ (Beda Docampo, 2015), una cinta biográfica sobre el papa Francisco, fallecido hace un año. A partir de la película se reflexionará sobre cómo nuestro cine ha mirado y sigue mirando la fe, la religión o la espiritualidad.

Coloquio sobre la religión en el cine, en HNC ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA

Para profundizar en este tema, en el coloquio intervendrán Beda Docampo, director de ‘Francisco: El padre Jorge’; Carlo D´ursi, director de ‘El Santo’, premio Goya al mejor cortometraje documental en 2026; el sacerdote Vicente Espluges; y junto a ellos, Alejandro Melero, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, experto en cine y colaborador habitual del programa.

La presentación de ‘Francisco: El padre Jorge’ correrá a cargo del historiador cinematográfico, colaborador del programa y director artístico de Cineteca Madrid, Luis E. Parés.

Otro momento del coloquio de este viernes ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA