'Historia de nuestro cine' ofrece 'Francisco: El padre Jorge' en vísperas de la visita del papa León XIV
- Una emisión acompañada de un coloquio en el que se reflexionará sobre cómo nuestro cine ha mirado y sigue mirando la religión
- #HNCvisitaPapaLeónXIV: viernes 5 de junio, a las 23:45 horas en La 2 y RTVE Play
‘Historia de nuestro cine’ se suma este viernes a la programación especial de RTVE por la visita del papa León XIV a España y recupera ‘Francisco: El padre Jorge’ (Beda Docampo, 2015), una cinta biográfica sobre el papa Francisco, fallecido hace un año. A partir de la película se reflexionará sobre cómo nuestro cine ha mirado y sigue mirando la fe, la religión o la espiritualidad.
Para profundizar en este tema, en el coloquio intervendrán Beda Docampo, director de ‘Francisco: El padre Jorge’; Carlo D´ursi, director de ‘El Santo’, premio Goya al mejor cortometraje documental en 2026; el sacerdote Vicente Espluges; y junto a ellos, Alejandro Melero, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, experto en cine y colaborador habitual del programa.
La presentación de ‘Francisco: El padre Jorge’ correrá a cargo del historiador cinematográfico, colaborador del programa y director artístico de Cineteca Madrid, Luis E. Parés.
‘Francisco: El padre Jorge’
Esta cinta de Beda Docampo es un drama biográfico que reflexiona sobre cómo llega un adolescente que descubrió su vocación religiosa un día primaveral a ser el papa Francisco, interpretado por Darío Gandinetti. El largo, duro y emocionante viaje de un jesuita que llega a ser arzobispo de Buenos Aires durante muchos años es lo que investiga una joven periodista española (Silvia Abascal), después de conocer en el cónclave de 2005 a Jorge Mario Bergoglio. La reportera está escribiendo un libro en el que habla de su permanente lucha contra la pobreza, la prostitución, la explotación laboral, la droga y la corrupción.