El papa León XIV, en RTVE Play: Cine y programas que se podrán ver gratis por su visita a España

El papa León XIV visita España del 6 al 12 de junio y RTVE contará con una programación especial para acompañar al evento. Además de la cobertura informativa relativa a la visita del Pontífice, con distintos programas especiales que retransmitirán todos los actos previstos en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, RTVE emitirá otros contenidos cuya temática esté relacionada con la visita. En RTVE Play estarán disponibles dichos contenidos, que irán desde cine hasta documental. A continuación se detalla esta programación, así como fecha, hora peninsular y canales en las cuales podrán verse.

Nuestro Papa (jueves 4 a la 1.20 horas en La 2 y RTVE Play) En este documental, el actor Iago García (Acacias 38, Dos vidas) se interpreta a sí mismo cuando le piden que interprete al papa Francisco en una película dedicada a sus orígenes: una tarea difícil, para la que quiere prepararse lo mejor que pueda. Comienza así su viaje hacia atrás, a lo largo de la historia y la vida del Papa, comenzando de Italia y sus abuelos, partiendo de Italia, de Roma y luego del puerto de Génova. El viaje que emprende para conocer los orígenes de Jorge Mario Bergoglio, se convierte en un viaje para conocer sus propios orígenes. Documaster Documaster - Nuestro Papa Iago García, un famoso actor, se interpreta a sí mismo cuando le piden que interprete al mismísimo Papa Francisco en una película. rtve play

Francisco, el padre Jorge (viernes 5 a las 22.55 horas en La 2 y RTVE Play) Historia de nuestro cine emite este sábado Francisco, el padre Jorge, película biográfica sobre el papa Francisco que se basa en un libro de Elisabetta Piqué. En la cinta, Ana viaja a Buenos Aires para escribir una biografía de Jorge Mario Bergoglio, el padre Jorge, jesuita recién elegido Papa con el nombre de Francisco, al que conoció cuando seguía como periodista el cónclave de 2005 en Roma, y aquel participaba en la elección de un nuevo Papa, Benedicto XVI. Interpreta al papa Francisco el actor Darío Grandinetti, a quien acompañan en el reparto Silvia Abascal, Leticia Brédice o Carlos Hipólito, entre otros. Somos cine Somos Cine - Francisco, el padre Jorge Ana viaja a Buenos Aires para escribir una biografía de José María Bergoglio, el padre Jorge, jesuita recién elegido Papa con el nombre de Francisco. rtve play