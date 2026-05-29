RTVE se vuelca con la histórica visita del papa León XIV a España

RTVE realizará una cobertura especial con motivo de la primera visita oficial del papa León XIV a España desde su elección como Pontífice, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. La Corporación, como servicio público, desplegará un amplio dispositivo informativo para seguir de cerca cada momento de esta histórica visita, ofreciendo a los espectadores una programación especial y conexiones en directo desde los principales puntos del recorrido papal en todos sus canales y plataformas.

RTVE acompañará a la audiencia durante toda la visita con información de última hora, entrevistas, análisis y un seguimiento continuo de una cita que marcará la actualidad nacional e internacional.

La Corporación participa en la producción de la señal institucional y en la personalización de la visita. Más de 400 profesionales de todas las categorías implicados y un gran despliegue de medios que incluye 17 unidades móviles, cinco estudios, una Cámara Car, un helicóptero, moto y varios drones. Un total de 170 cámaras con más de 100 km de cableado, y cerca de 70 cámaras especiales. Todos los medios necesarios para ofrecer imágenes de la máxima calidad incluso en los tramos más exigentes de la visita, como los desplazamientos del papamóvil.

TVE estará en todos los puntos de interés El despliegue de los Servicios Informativos de TVE comenzará el sábado 6 de junio con la emisión en directo en La 1 y el Canal 24 horas de la llegada del pontífice al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, prevista a las 10:30h y los encuentros institucionales a las 11:30h en el Palacio Real. Presentarán Lourdes Maldonado e Igor Gómez desde Torrespaña y Marc Sala desde La Almudena. El sábado por la tarde, Lourdes Maldonado y Marc Sala conducirán en La 1 y el Canal 24 horas otro especial, que incluirá a las 18:00h el encuentro del papa con el proyecto social ‘CEDIA 24 Horas’ de Cáritas Diocesana de Madrid y posteriormente la Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima, prevista a las 20:30h. El domingo 7 de junio por la mañana, La 1 y el Canal 24 horas ofrecerán un programa especial a cargo de Pepa Bueno y Marc Sala con motivo de la Santa Misa desde la Plaza de Cibeles (10:00h), seguida del recorrido del papa por las calles de la capital. A las 18:00h, el dispositivo especial liderado por Lourdes Maldonado y Marc Sala se desplazará al encuentro ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte’, en el Movistar Arena, presentado por la periodista de RTVE Lara Siscar junto a Carlos Franganillo. El lunes 8, ‘La hora de La 1’ informará del encuentro de León XIV con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previsto a las 09:30h. A las 10:15h arrancará Alejandra Herranz en la 1 y el Canal 24 horas un especial para contar el encuentro institucional en las Cortes Generales, seguido de un encuentro con la Conferencia Episcopal Española. Por la tarde, Pepa Bueno continuará con la programación especial con la retransmisión en La 1 y el Canal 24 horas de la oración y homenaje a la Virgen de La Almudena (18:00h) y el encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu (19:00h.) El martes 9, último día del papa en Madrid, ‘La hora de La 1’ contará el encuentro con voluntarios en IFEMA (10:20h.). A partir de las 12:00h, desde la ciudad condal, Alejandra Herranz y Lorenzo Milá conducirán un programa especial en La 1 y Canal 24 horas que incluirá su llegada a El Prat, desde donde se desplazará a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulàlia para una primera oración (13:00h). Por la tarde, La 1 y Canal 24 horas ofrecerán en directo la Vigilia en el estadio Olímpico de Montjuic (20:00h), con Cristina Villanueva y Oriol Nolis in situ. El miércoles 10, desde las 10:35h., especial en La 1 y Canal 24 horas con Alejandra Herranz y Lorenzo Milá que incluirá la visita a la cárcel de Brians y la posterior visita a Montserrat (12:00h), donde recorrerá la basílica y compartirá un almuerzo con la comunidad de monjes benedictinos. Por la tarde, Pepa Bueno y Gemma Nierga retomarán la programación especial, que incluirá uno de los actos más relevantes del viaje, la visita a la Basílica de la Sagrada Familia, a las 19:30h., donde presidirá la Santa Misa y bendecirá la nueva torre coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. Los actos concluirán con un espectáculo lumínico. El jueves 11, el pontífice se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria y lo contará ‘La hora de La 1’ en La 1 y Canal 24 horas. En la isla destaca el encuentro con personas migrantes en el puerto de Arguineguín, previsto a las 11:40h (hora insular), que contará en un especial Alejandra Herranz. Por la tarde tendrá lugar la misa en el estadio de Gran Canaria, que emitirán La 2 y el Canal 24 horas. El viernes 12, último día de visita, se desarrollará en Tenerife. Herranz seguirá a los mandos de la programación especial de La 1 y el Canal 24 horas con la retransmisión de una visita a un centro de migrantes, la misa en el Puerto de Santa Cruz y la ceremonia de despedida desde el aeropuerto internacional de Tenerife Norte - Los Rodeos, con salida destino a Roma (15:00h). Además de la retransmisión en simultáneo de todos los actos ofrecidos por La 1, el Canal 24 horas ofrecerá información en directo de dos actos adicionales: el encuentro con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica el domingo 7 y el encuentro el miércoles 10 en Barcelona con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Iglesia de San Agustín, ambos a las 16:30h Toda la programación especial contará con el apoyo de los centros de producción de RTVE en Cataluña y Canarias. En vísperas del viaje, ‘Informe Semanal’ emitirá este sábado, 30 de mayo, el reportaje 'Un Papa contra la indiferencia', centrado en los lugares que gracias a su apoyo explicito y su cercanía van a experimentar una especial visibilidad: el centro de Cáritas en Madrid; la iglesia de Sant Agustí Nou del Raval, y Arguineguín. Sobre el reto logístico que supone el viaje, habla con los alcaldes de las principales ciudades implicadas. Además, 'El gran sueño de Gaudí' incide en lo que supone la bendición de la Sagrada Familia por parte de León XIV. Además de la cobertura en informativos, los programas ‘La Hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’, ‘Directo al grano’, ‘Malas lenguas’ y ‘DCorazón’ dedicarán una atención destacada a este acontecimiento, con equipos sobre el terreno y reporteros en la calle para contar en primera persona el ambiente, las reacciones ciudadanas y las sensaciones que vaya dejando el paso de León XIV por España.

Amplio despliegue de Radio Nacional Los Servicios Informativos de RNE han preparado un amplio despliegue con motivo de la visita. La cobertura comenzará el sábado, 6 de junio, con un programa especial desde las 10h de la mañana hasta las 13h de la tarde con la llegada del Papa y los actos previstos en el Palacio Real. Conducido por Pepa Fernández y Juan Ramón Lucas, se emitirá por Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España. El domingo, 7 de junio, programa especial desde las 9:30h de la mañana hasta las 12h del mediodía para narrar la Santa Misa desde la Plaza de Cibeles y el recorrido de León XIV por las calles de Madrid. Conducido por Pepa Fernández y Adrián Ferro, se emitirá por Radio Nacional y Radio 5. El lunes, 8 de junio, emisión especial de ‘Las Mañanas’ desde el Congreso con motivo de la visita del Papa y el discurso que pronunciará el pontífice desde el Hemiciclo. De 6 de la mañana a 12:20h con el apoyo de la redacción parlamentaria de RNE, se emitirá por Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España. El martes, 9 de junio, emisión especial del Informativo 24h, con Rosa María Molló, desde Barcelona. Los micrófonos de RNE se trasladan hasta el Estadio Olímpico de Montjuic y sus alrededores. Al día siguiente, miércoles 10 de junio, emisión especial del Informativo 24h, con Rosa María Molló, desde Barcelona, con especial atención a la visita a la Sagrada Familia. Carlos Núñez toma el relevo el jueves 11 de junio con la emisión de Mediodía RNE desde el puerto de Arguineguín. Al día siguiente, viernes 12 de junio el programa se emitirá desde el Puerto de Santa Cruz. Durante toda la visita, Radio 5 emitirá ventanas informativas diarias en los puntos que marque la agenda oficial del Papa en Madrid, Barcelona y Canarias. Toda la programación contará con el apoyo de los centros de producción de Cataluña y Canarias; el corresponsal de RNE en Roma, Jordi Barcia y las áreas de Sociedad, Nacional y Local Madrid de RNE.