Especiales informativos en RTVE con motivo del Día de las Fuerzas Armadas 2026

El Día de las Fuerzas Armadas, que se conmemora como homenaje a los Ejércitos y la Armada bajo la presidencia de los reyes, se celebra este año en Vigo, y RTVE volverá a ofrecer en directo algunos de sus actos más destacados a través de especiales informativos en todos sus canales.

Las retrasmisiones comienzan este viernes 29 de mayo. El Canal 24 horas emitirá un programa especial a partir de las 17:15 horas para seguir en directo la exhibición de personal y material en la Playa de Samil, donde tendrá lugar una demostración aeronaval presidida por el rey Felipe VI en la que se realizarán maniobras de los medios del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias que operan en entorno marítimo. El programa estará presentado por los periodistas Yolanda Ferrer, jefa del Área de Nacional de Informativos de TVE y experta en Defensa, y Alejandro Riego, responsable de la información de la Casa Real, acompañados por el teniente de navío Héctor Martín.

El sábado 30, La 1 y Canal 24 horas se volcarán desde las 11:45 con el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, una jornada de homenaje a los ejércitos que tiene el objetivo de dar a conocer su labor, tanto en defensa nacional como en misiones internacionales. El acto, presidido por los reyes y al que asistirá, por primera vez, la princesa de Asturias, contará con un desfile aéreo, un desfile terrestre y homenajes a la bandera y los caídos en la Playa de Samil. Los periodistas Yolanda Ferrer y Alejandro Riego conducirán la retransmisión, con la participación de Manuel Cuenca, capitán del Ejército del Aire y del Espacio.

Radio Nacional de España emitirá este sábado, a través de Radio 5, el programa especial ‘Día de las Fuerzas Armadas’ a partir de las 12:00 y hasta la finalización del acto. La retransmisión estará conducida por Carlos Navarro y contará con la participación del comandante Gonzalo Bernal, del Ejército de Tierra; Mar Lupión, experta en Defensa; Lucía Yeste, corresponsal de RNE para la Casa Real, y Óscar López, periodista de RNE Galicia.

RTVE Noticias se suma al especial del Día de las Fuerzas Armadas con una cobertura digital completa de los principales actos de las dos jornadas, que podrán seguirse en directo a través de las redes y plataformas digitales de RTVE. La información se actualizará minuto a minuto durante los especiales informativos, con seguimiento en tiempo real, galería de imágenes y crónica de las exhibiciones. Además, las redes de Radio 5 y RTVE Noticias publicarán vídeos especiales para explicar los elementos más singulares de esta cita anual con las Fuerzas Armadas.