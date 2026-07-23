La productora de 'El secreto de sus ojos', Mariela Besuievski, madrina de 'Días de cine'

‘Días de cine’ nombra madrina a Mariela Besuievski, productora de títulos tan célebres como la oscarizada ‘El secreto de sus ojos’, de Juan José Campanella, o ‘El hombre que mató a Don Quijote’, de Terry Gilliam. Además de los estreno de la semana, el programa de La 2 también celebrará los centenarios del cineasta Norman Jewison y de ‘Fausto’, la cinta de F. W. Murnau.

Entrevista a Mariela Besuievski Graduada en Arte Dramático en Montevideo, Marina Besuievski se incorporó como socia en la productora Tornasol Films en 1999, donde acumula más de 150 trabajos entre televisión y cine. A los ya mencionados, hay que sumar títulos como ‘Balada triste de trompeta’, ‘Los crímenes de Oxford’, ‘Tetro’, la miniserie ‘Cuatro estaciones en La Habana’, la serie documental ‘Quién mató a María Marta’, o sus proyectos emitidos en RTVE: ‘Ana Tramel. El juego’ y ‘Detective Touré’. 39.17 min Días De Cine: Entrevista completa con Mariela Besuievski.

Los estrenos más destacados Llega a los cines la última película protagonizada por Willem Dafoe, ‘El anfritrión’, coproducción de Grecia, España, Reino Unido y Países Bajos dirigida por el español Miguel Ángel Jiménez. Completan el reparto Victoria Carmen Sonne, Emma Suárez, Carlos Cuevas y Joe Cole. Willem Dafoe y Victoria Carmen Sonne en una escena de 'El anfitrión' También se estrena ‘La mujer de la fila’, un drama carcelario de coproducción hispanoargentina protagonizado por Natalia Oreiro y Alberto Ammann que estuvo nominado a mejor película en el pasado Festival de Málaga y a otras 15 categorías en los Premios Sur. Desde Jordania llega el debut como director de Brandt Andersen en ‘La última travesía’, basada en su cortometraje ‘Refugee’, un drama que aborda sobre las personas refugiadas de la guerra de Siria. Y ‘El sueño americano’ cuenta la asombrosa historia de Jérémy y Bouna, cuya pasión por el baloncesto les lleva hasta su primera gran oportunidad como representantes en la NBA. Completan el repaso a los estrenos Mar Olid y su película ‘Tres de más’, donde Salva Reina y Kira Miró son una pareja que vive satisfecha sin hijos hasta que todo cambia…