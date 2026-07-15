El jurista e historiador Benigno Pendás, en 'Plano General'

El jurista, historiador, catedrático y escritor Benigno Pendás es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas de TVE que dirige y presenta Jenaro Castro. Como presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y como miembro del Consejo de Estado, Pendás advierte sobre el populismo y la demagogia, proclama su defensa de la Constitución, y apuntala su fe en las instituciones para luchar contra la corrupción.

Benigno Pendás se muestra preocupado porque "la gente se autocensure y no se atreva a decir lo que piensa porque eso nos impide razonar y dialogar entre todos". El escritor, que habla de sus últimos libros, detesta "los abusos, la maldad y la crueldad porque son infames", y proclama que su lema es "¡Viva la Constitución!". Pendás dice que "creemos en España menos de lo que deberíamos" y pide mayor "práctica de la moral y la ética".

Jenaro Castro y Benigno Pendás

Benigno Pendás aboga por "normalizar el cambio político" y se define "como un gran moderado" y confiesa que le hubiera "gustado jugar en la NBA". El jurista e historiador se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados, y en la que participa su amiga, la filósofa y catedrática Adela Cortina), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).