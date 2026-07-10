'Atención Obras' despide la temporada con Marilia, que celebra 30 años de carrera musical
- La artista repasa con Cayetana Guillén Cuervo su trayectoria y su gira conmemorativa con los grandes éxitos de su carrera
- Sábado 11 de julio, a las 18:30 horas en La 2, y también en RTVE Play
‘Atención Obras’ cierra este sábado su temporada con una invitada muy especial: Marilia. La cantante visita el programa de Cayetana Guillén Cuervo en plena gira con la que celebra 30 años de trayectoria musical, un recorrido por los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones y por las canciones de su carrera en solitario.
Marilia comparte con el programa este momento tan especial de su trayectoria, en el que vuelve a los escenarios para interpretar temas inolvidables como 'Amores de barra', 'Cuando los sapos bailen flamenco' o 'Lo echamos a suertes', además de recordar el fenómeno de Ella Baila Sola, que superó los cinco millones de discos vendidos en todo el mundo. Tras tres álbumes con el dúo y cuatro trabajos en solitario, la artista continúa ampliando su repertorio con nuevas composiciones, entre ellas las incluidas en su último disco, 'Bailar Conmigo'.
Arte, fotografía y música internacional para despedir la temporada
Junto a la entrevista, 'Atención Obras' viajará hasta A Coruña para descubrir la nueva propuesta de la Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP): 'Doubts', la exposición dedicada al prestigioso fotógrafo italiano Paolo Roversi. La muestra reúne algunas de sus imágenes más emblemáticas junto a obras inéditas, ofreciendo un recorrido por más de cuatro décadas de una trayectoria marcada por el dominio de la luz y la sombra.
El programa también acompañará al dúo colombiano Monsieur Periné durante su regreso a los escenarios españoles. La banda presentará nueva música sin renunciar a los temas que la han convertido en una de las formaciones latinoamericanas con mayor proyección internacional, en una gira que promete un directo lleno de energía y cercanía con el público.
Como cada semana, 'Atención Obras' completará su propuesta con una selección de recomendaciones culturales de arte, teatro y festivales de música. El broche final lo pondrá Marilia con la interpretación en directo de 'Amores de barra'.