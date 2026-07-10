'Atención Obras' despide la temporada con Marilia, que celebra 30 años de carrera musical

‘Atención Obras’ cierra este sábado su temporada con una invitada muy especial: Marilia. La cantante visita el programa de Cayetana Guillén Cuervo en plena gira con la que celebra 30 años de trayectoria musical, un recorrido por los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones y por las canciones de su carrera en solitario.

Marilia comparte con el programa este momento tan especial de su trayectoria, en el que vuelve a los escenarios para interpretar temas inolvidables como 'Amores de barra', 'Cuando los sapos bailen flamenco' o 'Lo echamos a suertes', además de recordar el fenómeno de Ella Baila Sola, que superó los cinco millones de discos vendidos en todo el mundo. Tras tres álbumes con el dúo y cuatro trabajos en solitario, la artista continúa ampliando su repertorio con nuevas composiciones, entre ellas las incluidas en su último disco, 'Bailar Conmigo'.

Marilia y Cayetana Guillén Cuervo