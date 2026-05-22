'Atención Obras' recibe a María José Llergo por el lanzamiento de su nuevo disco, 'El Juego'
Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana en ‘Atención Obras’ a María José Llergo con motivo del lanzamiento de ‘El Juego’, su nuevo trabajo discográfico, que se publica este viernes. En este tercer álbum de estudio, la cantante vuelve a reivindicar la tradición flamenca mientras incorpora nuevos sonidos y propuestas innovadoras que transitan entre la electrónica y la bachata.
El disco reúne 14 canciones entre las que destaca un tema dedicado a su abuelo, recientemente fallecido y figura fundamental en la vida de la artista. María José Llergo se encuentra además inmersa en una gira internacional que arrancó el pasado 12 de mayo en Luxemburgo y que pasará por ciudades como Dublín, Londres, Ámsterdam, Berlín o Bruselas antes de llegar a España en julio.
Ganadora del Premio Goya a la Mejor Canción Original en 2022 por ‘Te espera el mar’, de la película ‘Mediterráneo’, María José Llergo se ha consolidado como una de las voces más personales y renovadoras del panorama musical actual.
Arte de vanguardia y música en directo en el programa
Junto a María José Llergo, ‘Atención Obras’ visitará la exposición ‘Viva el arte vivo’, dedicada al artista argentino Alberto Greco en el Museo Reina Sofía. Considerado una de las figuras más singulares de la vanguardia argentina del siglo XX, Greco revolucionó los límites de la creación artística llevando el arte fuera del cuadro y trasladándolo al espacio público y a la experiencia en tiempo real.
El programa también ofrecerá un reportaje con la banda Calequi y Las Panteras, que presenta su tercer disco, ‘Tres’. El grupo ya ha iniciado la gira nacional ‘Tres Tour’ y protagonizará además un acústico exclusivo grabado para el programa en una barbería. Como cada semana, la agenda cultural recomendará nuevas propuestas de música, arte y teatro en distintos puntos de España.