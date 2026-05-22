'Atención Obras' recibe a María José Llergo por el lanzamiento de su nuevo disco, 'El Juego'

Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana en ‘Atención Obras’ a María José Llergo con motivo del lanzamiento de ‘El Juego’, su nuevo trabajo discográfico, que se publica este viernes. En este tercer álbum de estudio, la cantante vuelve a reivindicar la tradición flamenca mientras incorpora nuevos sonidos y propuestas innovadoras que transitan entre la electrónica y la bachata.

El disco reúne 14 canciones entre las que destaca un tema dedicado a su abuelo, recientemente fallecido y figura fundamental en la vida de la artista. María José Llergo se encuentra además inmersa en una gira internacional que arrancó el pasado 12 de mayo en Luxemburgo y que pasará por ciudades como Dublín, Londres, Ámsterdam, Berlín o Bruselas antes de llegar a España en julio.

María José Llergo y Cayetana Guillén Cuervo

Ganadora del Premio Goya a la Mejor Canción Original en 2022 por ‘Te espera el mar’, de la película ‘Mediterráneo’, María José Llergo se ha consolidado como una de las voces más personales y renovadoras del panorama musical actual.