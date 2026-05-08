José Luis García-Pérez visita 'Atención Obras' por el estreno de 'Panorama desde el puente'

Esta semana, Cayetana Guillén Cuervo entrevista al actor José Luís García-Pérez con motivo de la representación en Madrid de la obra de teatro ‘Panorama desde el puente’, que puede verse hasta el 17 de mayo en el Teatro Fernán Gómez antes de iniciar una gira por todo el país.

La obra de Arthur Miller, ambientada en Brooklyn, Nueva York, en la década de 1950, narra cómo la vida de un estibador, interpretado por José Luis García-Pérez, que vive con su mujer, a quien da vida María Adánez, y su sobrina, da un giro cuando acoge en su casa a dos inmigrantes italianos ilegales, primos de su esposa. Un drama amoroso y familiar, donde el deseo reprimido del protagonista desencadena en celos, obsesión y traición. La obra deja también patente el sueño americano de muchos inmigrantes por encontrar una vida mejor. La función explora temas como la masculinidad tóxica, el deseo prohibido, la traición y el honor familiar.

‘Panorama desde el puente’, una obra de proyección internacional, está dirigida por el estadounidense nacido en Puerto Rico Javier Molina, actual codirector artístico del Actors Studio, mítica escuela de interpretación de Nueva York en la que se formaron Marilyn Monroe, Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, James Dean y Paul Newman entre otros.

Tanto el director, Javier Molina, como María Adánez, no quisieron perder la oportunidad de enviar sus propias preguntas durante la entrevista al actor protagonista.

José Luis García-Pérez y Cayeta Guillén Cuervo

Arte contemporáneo y nuevos sonidos en el programa

Junto a José Luis García-Pérez, ‘Atención Obras’ descubrirá la exposición ‘Arquitectura menor’, de Ester Partegás, desarrollada durante sus últimas tres décadas en el Centro de Arte Dos de Mayo de Madrid (CA2M).

Además, el programa ofrecerá un reportaje sobre el primer trabajo en solitario de Guille Galván. El guitarrista y compositor del grupo musical Vetusta Morla muestra a través de su nuevo disco, ‘Nadie con ese nombre vive aquí’, su universo más personal. El cierre musical llegará con el sonido de la banda de punk rock estadounidense ‘Social Distortion’, que vuelve a escena con un nuevo disco tras 15 años sin publicar: ‘Born to kill’.