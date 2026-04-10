La actriz Gloria Muñoz visita 'Atención Obras' para hablar de la versión teatral de 'Las gratitudes'

Esta semana, en ‘Atención Obras’, Cayetana Guillén Cuervo conversará con una actriz que lleva el oficio en el ADN: Gloria Muñoz. Hablará de la versión teatral de la exitosa novela ‘Las gratitudes’, de Delphine de Vigan, que se puede ver hasta el 10 de mayo en el Teatro de la Abadía de Madrid y luego saldrá de gira por España.

Adaptada por Marta Betoldi y dirigida por Juan Carlos Fisher, cuenta con Macarena Sanz y Rómulo Assereto en el reparto. Gloria Muñoz da vida a Michka, una mujer de más de 70 años que ve como la afasia o trastorno del lenguaje que padece va apagando lentamente su voz. Ella guarda un deseo inquebrantable en lo más profundo de su ser: encontrar al matrimonio que, en plena ocupación nazi, la salvó cuando era solo una niña y al que quiere expresar su gratitud.

Gloria Muñoz, protagoniza la versión teatral de 'Las Gratitudes'

Junto a Gloria Muñoz repasarán su prolífica carrera en cine, teatro y televisión, que comenzó siendo adolescente y forjó un sólido prestigio en el teatro independiente. La actriz ha trabajado en un gran número de obras, entre ellas, ‘Mestiza’, ‘Bodas de Sangre’ o ‘Ida’, en las que colaboró con su hijo, el fallecido actor Julián Ortega.

Además, charlarán, en formato reportaje, con otro de los grandes de la interpretación, el actor José María Pou, que estos días lleva a la escena del Teatro Bellas Artes de Madrid el montaje ‘Gigante’, inspirado en un episodio de la vida del escritor Roald Dahl.

En el programa estará también Tito Ramírez, con el que proyectarán otro reportaje y se adentrarán en su ‘Sonido Conquistador’, el nuevo trabajo de este músico con ritmos como el mambo, el chá-chá-chá, la rumba o la cumbia.

Para terminar, la agenda semanal y música, en este caso, de la compositora e intérprete británica Arlo Parks, que ha publicado su nuevo disco, ‘Ambigous Desire’.