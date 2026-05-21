La actriz Marina Salas, madrina de 'Días de cine'

‘Días de cine’ nombra madrina esta semana a la actriz Marina Salas, a quien se podrá ver en cines a partir del 29 de mayo compartiendo pantalla con Alba Sáez y Álex Brendemühl en ‘Corredora’, película de Laura García Alonso participada por RTVE y nominada a la Biznaga de Oro en Málaga. Además, el programa se sumergirá en la actualidad de la segunda semana del Festival de Cannes más español de la historia y también repasará los estrenos más destacados.

‘Corredora’, o cómo sobrevivir al deporte de élite La ópera prima de Laura García Alonso cuenta la vida de Cris, una atleta de alto rendimiento que se ve obligada a alejarse de la competición tras sufrir un brote psicótico. En ‘Corredora’, Marina Salas se pone en la piel de su hermana. Junto a Álex Brendemühl, su padre, le brinda el respaldo familiar tan necesario en una etapa de crisis vital. Marina Salas ha trabajado recientemente en títulos como ‘Miocardio’, ‘También esto pasará’ o ‘Caminando con el diablo’. El director de ‘Días de cine’, Gerardo Sánchez, charla con ella sobre el oficio de la interpretación. 45.10 min Días De Cine: Entrevista completa con Marina Salas.

Cannes made in Spain El 79º Festival de Cannes llega a su segunda semana y cuenta con una participación récord de tres películas españolas en la Sección Oficial: ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen, ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar, y ‘La bola negra’, de Los Javis. ‘Días de cine’ dedicará un espacio al grueso de la información sobre el certamen más grande del séptimo arte.