La actriz Marina Salas, madrina de 'Días de cine'
- La entrevista completa ya está disponible en la web del programa
- Sábado 23 de mayo, a las 19:25 horas en La 2 y RTVE Play
‘Días de cine’ nombra madrina esta semana a la actriz Marina Salas, a quien se podrá ver en cines a partir del 29 de mayo compartiendo pantalla con Alba Sáez y Álex Brendemühl en ‘Corredora’, película de Laura García Alonso participada por RTVE y nominada a la Biznaga de Oro en Málaga. Además, el programa se sumergirá en la actualidad de la segunda semana del Festival de Cannes más español de la historia y también repasará los estrenos más destacados.
‘Corredora’, o cómo sobrevivir al deporte de élite
La ópera prima de Laura García Alonso cuenta la vida de Cris, una atleta de alto rendimiento que se ve obligada a alejarse de la competición tras sufrir un brote psicótico. En ‘Corredora’, Marina Salas se pone en la piel de su hermana. Junto a Álex Brendemühl, su padre, le brinda el respaldo familiar tan necesario en una etapa de crisis vital.
Marina Salas ha trabajado recientemente en títulos como ‘Miocardio’, ‘También esto pasará’ o ‘Caminando con el diablo’. El director de ‘Días de cine’, Gerardo Sánchez, charla con ella sobre el oficio de la interpretación.
Cannes made in Spain
El 79º Festival de Cannes llega a su segunda semana y cuenta con una participación récord de tres películas españolas en la Sección Oficial: ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen, ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar, y ‘La bola negra’, de Los Javis. ‘Días de cine’ dedicará un espacio al grueso de la información sobre el certamen más grande del séptimo arte.
Los estrenos de la semana
Dos películas españolas participadas por RTVE llegan a las salas de cine: ‘Cowgirl’, una comedia dramática rural donde una vaca preñada servirá de McGuffin para hacer avanzar la trama; y ‘Dos días’, donde Saturnino García es José Antonio, un anciano que está perdiendo la memoria.
También se estrenan la italiana ‘Las catadoras de Hitler’, de Silvio Soldini; y la tunecina ‘Tres mujeres’, dirigida por Leyla Bouzid. Desde Francia llega ‘Love Me Tender’, protagonizada por Vicky Krieps y, desde Líbano, Cyril Aris firma ‘Un mundo frágil y maravilloso’.
Para terminar, una buena noticia para los fans del universo ‘Star Wars’: tras el éxito en plataformas de ‘The Mandalorian’, la serie da el salto al cine con ‘El Mandaloriano’, dirigida por su creador original, Jon Favreau. Es protagonista, igualmente, Pedro Pascal.
Completa el programa de la semana, como siempre, las recomendaciones de ‘Días de Cine’.