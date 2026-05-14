Marta Matute, directora de 'Yo no moriré de amor', madrina de 'Días de cine' en la semana del inicio de Cannes

‘Días de cine’ recibe como madrina a Marta Matute, que en 2026 ha presentado su ópera prima ‘Yo no moriré de amor’, participada por RTVE y ganadora de tres premios en el Festival de Málaga, uno de ellos a la mejor película. A las salas llegan las españolas ‘Hugo 24’, ‘Un hijo’ o ‘Pizza movies’, protagonizada por Berto Romero y Judit Martín, en la semana en la que comienza el Festival de Cannes, con tres candidaturas a la Palma de Oro para el cine español.

El alzhéimer y la responsabilidad precoz En ‘Yo no moriré de amor’, Júlia Mascort interpreta a Claudia, una chica de 18 años que deberá madurar antes de tiempo debido al alzhéimer de su madre. Su trabajo le valió el premio a la mejor actriz en el Festival de Málaga, donde Tomás del Estal fue distinguido como mejor actor de reparto. La cinta fue la gran triunfadora del certamen al hacerse con la Biznaga de Oro. María Matute ha conversado con el director de ‘Días de cine’, Gerardo Sánchez, sobre el proceso emocional de construir una historia tan íntima sin caer en el sentimentalismo. La directora reconoce haber buscado intérpretes capaces de adaptarse a un largo proceso de ensayos donde trabajar los pequeños momentos de conexión, llenos de silencios, gestos sutiles y miradas.

Los estrenos de la semana Llegan a las salas de cine dos películas españolas participadas por RTVE. ‘Hugo 24’ es la nueva película de Luc Knowles, un drama social de juventud con Arón Piper, Greta Fernandez, Javier Pereira y Marta Etura.Macarena García y Hugo Silva encabezan el reparto de ‘Un hijo’, un emcionante drama con un secreto de consecuencias inesperadas que firma Nacho de la Casa. En el apartado de los documentales, ‘Serás Farruquito’ recorre el viaje de ascenso, caída y redención de Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, considerado “el mejor bailaor flamenco de este siglo”, según The New York Times. Y en ‘Pizza Movies’, Berto Romero y Judit Martín interpretan una pareja de periodista cultural y crítica de cine que deciden dar un giro a su vida y abrir una pizzería dedicada a su gran pasión: el cine. Bill Condon propone revisitar en clave musical ‘El beso de la mujer araña’, la historia de Manuel Puig que ya fue llevada a la pantalla por Héctor Babenco y protagonizada por William Hurt, con Jennifer López y Diego Luna como protagonistas. Británicas son ‘Gigante’, basada en la historia real del príncipe Naseem "Naz" Hamed, boxeador británico-yemení, y ‘Jugada maestra’, con Glenn Powell, Margaret Qualley y Ed Harris. De Hungría, escrita y dirigida por la cineasta Ildikó Enyedi, llega ‘El amigo silencioso’, protagonizada por Toni Leung, el actor fetiche de Wong Kar-wai. La dosis de terror de la semana viene de Irlanda con ‘Hokum’, con Adam Scott, el protagonista de la serie ‘Severance’.