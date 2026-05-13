'Órbita Laika' descubre la ciencia que rodea a los gatos

‘Órbita Laika’, el programa de divulgación científica de La 2, regresa con la tercera entrega de su temporada 11. Tras descubrirnos la ciencia del aeropuerto y llevarnos de viaje a Japón, Eduardo Sáenz de Cabezón y Ricardo Moure nos presentan ahora el universo de los gatos con un divertido recorrido científico en torno a estos felinos.

‘Nuestros amigos los gatos’

Los gatos han conquistado nuestros corazones, internet… y también la ciencia. Este programa de ‘Órbita Laika’ se pregunta qué hay detrás de algunos de los comportamientos y características más curiosas de los amigos felinos.

Comenzará con la física de la caída de los gatos: siempre caen de pie y parece que desafían las leyes del universo. En la sección de química descubrirán a qué somos realmente alérgicos cuando decimos que somos alérgicos a los gatos. Laika guiará a la audiencia para conocer a uno de los gatos más famosos de la ciencia: el gato de Schrödinger.

Además, gracias a la realidad aumentada, descubrirán uno de los sensores más portentosos de la naturaleza: los bigotes de un gato. Tampoco se olvidarán de la geología, porque sí, hay mucha geología en la vida de quienes conviven con gatos, como se puede observar en sus areneros. Y en genética aclararán cómo se relacionan los colores del pelaje con el sexo biológico de los gatos.