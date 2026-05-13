'Órbita Laika' descubre la ciencia que rodea a los gatos
- Estudiará las características, comportamientos y curiosidades que esconde este animal
- Jueves 14 de mayo, después de ‘Cifras y Letras’ en La 2 y RTVE Play
‘Órbita Laika’, el programa de divulgación científica de La 2, regresa con la tercera entrega de su temporada 11. Tras descubrirnos la ciencia del aeropuerto y llevarnos de viaje a Japón, Eduardo Sáenz de Cabezón y Ricardo Moure nos presentan ahora el universo de los gatos con un divertido recorrido científico en torno a estos felinos.
‘Nuestros amigos los gatos’
Los gatos han conquistado nuestros corazones, internet… y también la ciencia. Este programa de ‘Órbita Laika’ se pregunta qué hay detrás de algunos de los comportamientos y características más curiosas de los amigos felinos.
Comenzará con la física de la caída de los gatos: siempre caen de pie y parece que desafían las leyes del universo. En la sección de química descubrirán a qué somos realmente alérgicos cuando decimos que somos alérgicos a los gatos. Laika guiará a la audiencia para conocer a uno de los gatos más famosos de la ciencia: el gato de Schrödinger.
Además, gracias a la realidad aumentada, descubrirán uno de los sensores más portentosos de la naturaleza: los bigotes de un gato. Tampoco se olvidarán de la geología, porque sí, hay mucha geología en la vida de quienes conviven con gatos, como se puede observar en sus areneros. Y en genética aclararán cómo se relacionan los colores del pelaje con el sexo biológico de los gatos.
Ciencia y entretenimiento en 11 temporadas
La temporada 11 de ‘Órbita Laika’ ha llegado cargada de novedades, como la incorporación de Ricardo Moure como presentador junto a Eduardo Sáenz de Cabezón, y el público en plató, que participará activamente en en algunos experimentos.
Además, el equipo de colaboradores suma a José Luis Crespo (Física), Mar Gómez (Meteorología) y la antropóloga Candela Antón, y continuan Helena González (Genética), Eli Prats (Química), Laura Morán (Psicología), Xurxo Mariño (Neurociencia), Marián García (Farmacia y Nutrición), Nahúm Méndez (Geología) y Nerea Luis (Tecnología).
De esta forma, ‘Órbita Laika’, uno de los grandes referentes de la divulgación científica en televisión, continúa evolucionando tras más de una década en antena, manteniendo su espíritu divulgativo y su vocación de acercar la ciencia a todos los públicos.