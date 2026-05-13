'En Portada' aborda el uso de la inteligencia artificial entre menores para crear porno

‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, cambia su día de emisión y estrena este jueves el reportaje ‘Porno IA y menores’. El documental habla del uso que hacen los más jóvenes de la inteligencia artificial. Crear imágenes sexuales falsas, difundirlas o permanecer en el chat al que llegan esas imágenes es delito y muchos de ellos no lo saben. Un asunto que preocupa a padres, educadores y expertos. El Gobierno planea, este mismo mes, prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años. Australia ya ha aprobado esa restricción y otros países como Francia y Reino Unido lo están debatiendo.

‘Porno IA y menores’

El 84 % de las víctimas de ciberdelincuencia sexual son menores. Noelia y María son un ejemplo. Con la primera utilizaron IA para crear un perfil falso de Only Fans. En el caso de María, distribuyeron en redes una foto de un desnudo con su cara. Expertos en ciberseguridad advierten: “Las redes no son seguras y tener un perfil privado no garantiza que estés a salvo”.

La IA también está siendo utilizada para crear pornografía infantil con la que acceder a grupos pedófilos, ya que, para entrar, exigen aportar este tipo de imágenes. Javier formó parte de ellos y alerta de cómo las redes sociales fomentan este negocio.

Sin duda, la IA ha sido un tsunami en el mundo de contenido nocivo e ilegal. Así lo explica el responsable de una empresa dedicada al borrado de videos y fotos en internet. Su trabajo se ha multiplicado en los últimos años. La mayoría son jóvenes cuya cara aparece en vídeos sexuales generados con IA sin su consentimiento. Eliminarlos no resulta fácil y lleva su tiempo, con lo que el daño se multiplica.

En ‘En Portada’, expertos en derecho digital explican que no solo es delito generar esas imágenes falsas, también nos enfrentamos a distintas penas si permanecemos en un grupo donde se mandan imágenes sexuales de menores. La mayoría de las adolescentes de entre 12 y 16 años teme que usen su imagen para crear contenidos sexuales falsos con IA.