Cayetana Guillén Cuervo, en 'Plano General'

La actriz Cayetana Guillén Cuervo es la invitada de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE. La presentadora de 'Atención Obras' y 'Versión española' en La 2 reflexiona sobre aspectos de su vida más íntima ya superados, como la "agresión sexual terrible que sufrí a los seis años". Cayetana Guillén Cuervo rinde homenaje a sus padres, Fernando Guillén y Gemma Cuervo, esta última desaparecida recientemente, que “son un ejemplo de luz”.

Cayetana Guillén Cuervo defiende que "en política hay seres humanos maravillosos", pues le interesan "las personas y no las ideologías". La periodista aboga por "una prensa constructiva, rigurosa, respetuosa, que no tergiversa y que dice la verdad". Para ella, su "mayor derrota es la impunidad de los malos", se define como "espiritual no creyente" y explica que sus palabras preferidas son "amor y dignidad".

La actriz y presentadora entiende que su "mayor complejo es no saber poner límites", señala que respeta "la diversidad" y se siente "una activista cultural y del buen rollo".

Jenaro Castro y Cayetana Guillén Cuervo

Cayetana Guillén Cuervo se somete a todas las secciones del programa: La Semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa el periodista radiofónico Iñaki Gabilondo, con el que trabajó), Sala de Prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El Muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).