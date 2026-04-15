El cantante y compositor Carlos Rivera, esta semana en 'Plano General'

El cantante y compositor mexicano Carlos Rivera es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE. El cantautor presenta su próxima gira veraniega española tras lanzar con éxito su último disco, 'Vida', en una entrevista muy íntima y personal realizada en la Casa de México en Madrid, tras participar en FITUR 2026, donde México fue el país invitado.

Carlos Rivera expresa su "amor a la vida", a su familia y a su profesión, habla de la llamada "leyenda negra" sobre la conquista y colonización española de América, y afirma que "la revolución de la cultura, el arte y la música tiene que ver con la denuncia y la protesta". Rivera, que a lo largo del programa canta a capela varias canciones, expresa su fe y devoción hacia la Virgen de Guadalupe, confiesa sus miedos, virtudes y defectos y se reconoce como "un soñador activo".

Jenaro Castro y Carlos Rivero

El cantante mexicano bromea con que "el amor es lo más importante y el sexo lo segundo más importante". Reconoce que no le gusta que "le saquen parecidos con Chayanne”, aunque lo comprende, y defiende "la igualdad verdadera de oportunidades".

Carlos Rivera se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa el locutor y presentador de Cadena Dial Rafa Cano), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).