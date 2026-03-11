El periodista Jesús Álvarez, invitado esta semana en 'Plano General'

El presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de España, Jesús Álvarez, es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas de TVE que dirige y presenta Jenaro Castro. Recién jubilado de TVE, Álvarez acaba de publicar sus memorias bajo el título 'Cerca de las estrellas'. En una entrevista realizada en la sede de la RFEF de Las Rozas (Madrid) ante la Copa del Mundo de España de 2010, Jesús Álvarez atribuye su vocación a la pérdida prematura de sus padres por pura genética.

Para Jesús Álvarez "la libertad de prensa es directamente proporcional a la subvención que recibes", al tiempo que denuncia "este momento complicado de España". El periodista deportivo afirma que le "escandaliza la normalización de situaciones como la corrupción", y recuerda el secuestro "económico" de su exsuegro, Emiliano Revilla, a manos de ETA y la liberación de Ortega Lara, cuya privación de libertad por parte del terrorismo etarra define como "secuestro político". Recuerda su etapa como compañero de la reina Letizia y se define como "un periodista no creído".

Álvarez se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa Emilio Butragueño, exfutbolista y director de Relaciones Institucionales del Real Madrid), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).