La abogada Miriam González, esta semana en 'Plano General'

La abogada Miriam González es la invitada de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro, en vísperas del Día Internacional de la Mujer. Miriam González, que no oculta sus aspiraciones políticas en el futuro, mantiene que "ninguna sociedad puede avanzar si da la espalda a sus jóvenes". González entiende que "el gran defecto del sistema español es el clientelismo político”, y denuncia que son "los políticos quienes están polarizados y no la sociedad".

Miriam González habla de su experiencia como tercera dama británica en su condición de esposa de Nick Clegg, que fue vicepresidente del Gobierno inglés con Cameron. Y comparte su experiencia como madre de un hijo con cáncer, enfermedad ya superada. Esta española especializada en derecho comunitario hace gala de su españolidad y dice que por su "pueblo natal vallisoletano, Olmedo, mata".

Miriam González en 'Plano General'

En esta entrevista realizada en el Ateneo de Madrid, foro de encuentro y debate, Miriam González dice que no es "una aprovechada del sistema", defiende la honestidad como mayor virtud humana, denuncia la "corrupción ligada a la contratación pública" y dice que "hay que dar un golpe de tacones para cambiar la perspectiva social".

González se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados, en la que participa Araceli Sanz, bibliotecaria de Olmedo), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).