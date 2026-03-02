La 2 estrena el 8M 'Zero dramas', el irreverente talk show presentado por Loles León

RTVE ha presentado este lunes ‘Zero dramas’, nuevo talk show de La 2 con Loles León como maestra de ceremonias, que se estrenará el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La actriz y presentadora se encargará de moderar un divertido debate sobre temas sociales de actualidad con distintas colaboraciones y secciones.

Producido por RTVE en colaboración con Win Win, el formato se aleja del habitual debate encorsetado y traslada a la audiencia a una amigable conversación en la que todo el mundo ofrece su opinión sin filtros. Además, entrará en un terreno más íntimo y educativo, pero sin perder la chispa, con la sección ‘El Consultorio Sexual’.

“‘Zero dramas’ es un formato pensado para y por Loles León”, ha destacado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE durante la presentación del talk show este lunes. “A la vida hay que decirle zero dramas’, ha subrayado.

Rueda de prensa de presentación RTVE

Loles León ha insistido en la necesidad de este formato: “Está el mundo en dramas y lo mejor que podemos hacer es ponerle un cero, porque no mola el drama”. La actriz ha afirmado que en este programa tiene “respuestas para todo y preguntas para todos”, y ha confesado sentirse muy cómoda en La 2: “He conseguido que me digan “lo que quieras Loles”, que es lo que he estado buscando toda la vida”.

Sobre su estreno, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE, ha señalado que “es un gran comienzo. Confiamos mucho en la capacidad comunicativa de Loles”. Ha añadido que “es un coloquio muy divertido con temas contemporáneos que afectan a todos, y un consultorio en el que hablar de forma franca y directa como ella sabe hacer”.

Antonio López productor ejecutivo de ‘Zero dramas’ ha explicado que “en Loles León hemos descubierto a una persona curiosa, que tiene ganas de traer los temas que están en la calle y en las cenas con amigos”. Sobre el contenido del formato, Manuel Ordóñez, director de ‘Zero dramas’, ha remarcado que “son temas de actualidad social, de esos que llegan a los grupos de WhatsApp y que se van a tratar con mucho sentido del humor”. En este espacio, contarán tres invitados populares que de alguna forma están relacionados con la temática del programa.

Foto de familia de los asistentes RTVE

Así es ‘Zero dramas’ El espacio se dividirá en dos bloques. La primera parte será una mesa de debate canalla, divertida e irreverente: una confrontación de ideas sobre temas que tocan a la sociedad de cerca, como los desnudos de la IA, la esclavitud de la belleza, los nuevos tipos de parejas, la vuelta al conservadurismo, las nuevas masculinidades o los super padres. La segunda mitad entrará en un terreno más íntimo y educativo, pero sin perder la chispa, y contará con una sexóloga y psicóloga en ‘El Consultorio Sexual’. Mientras la sexóloga aportará el dato científico y el rigor, Loles aportará la experiencia vital quitándole hierro a cualquier tabú. El objetivo es divulgar la salud sexual de forma amena, normalizando situaciones y resolviendo dudas que algunas personas no se atreven a preguntar. El programa contará con un público activo, ya que quien esté en plató y la audiencia desde casa podrán lanzar sus dudas, miedos o anécdotas más locas, en persona o a través de mensajes en las redes sociales y el WhatsApp del programa. Habrá diferentes colaboradores y colaboradoras con perfiles totalmente opuestos, y la audiencia verá choques generacionales e ideológicos, pero siempre bajo el filtro de la ironía, el humor y la acidez. El programa contará con una banda liderada por Ainhoa Cantalapiedra, que vuelve a RTVE 20 años después de ganar ‘Operación Triunfo’, junto a la guitarrista Susan Santos y la teclista Angie Lofer. Presentación de 'Zero dramas' RTVE