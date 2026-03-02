La 2 estrena el 8M 'Zero dramas', el irreverente talk show presentado por Loles León
- Un divertido debate sobre temas actuales como la IA, la esclavitud de la belleza o los nuevos tipos de parejas
- El primer programa se centrará en la tiranía de la imagen y en la menopausia
- Estreno el domingo 8 de marzo a las 23:00 horas en La 2 y RTVE Play
RTVE ha presentado este lunes ‘Zero dramas’, nuevo talk show de La 2 con Loles León como maestra de ceremonias, que se estrenará el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La actriz y presentadora se encargará de moderar un divertido debate sobre temas sociales de actualidad con distintas colaboraciones y secciones.
Producido por RTVE en colaboración con Win Win, el formato se aleja del habitual debate encorsetado y traslada a la audiencia a una amigable conversación en la que todo el mundo ofrece su opinión sin filtros. Además, entrará en un terreno más íntimo y educativo, pero sin perder la chispa, con la sección ‘El Consultorio Sexual’.
“‘Zero dramas’ es un formato pensado para y por Loles León”, ha destacado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE durante la presentación del talk show este lunes. “A la vida hay que decirle zero dramas’, ha subrayado.
Loles León ha insistido en la necesidad de este formato: “Está el mundo en dramas y lo mejor que podemos hacer es ponerle un cero, porque no mola el drama”. La actriz ha afirmado que en este programa tiene “respuestas para todo y preguntas para todos”, y ha confesado sentirse muy cómoda en La 2: “He conseguido que me digan “lo que quieras Loles”, que es lo que he estado buscando toda la vida”.
Sobre su estreno, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE, ha señalado que “es un gran comienzo. Confiamos mucho en la capacidad comunicativa de Loles”. Ha añadido que “es un coloquio muy divertido con temas contemporáneos que afectan a todos, y un consultorio en el que hablar de forma franca y directa como ella sabe hacer”.
Antonio López productor ejecutivo de ‘Zero dramas’ ha explicado que “en Loles León hemos descubierto a una persona curiosa, que tiene ganas de traer los temas que están en la calle y en las cenas con amigos”. Sobre el contenido del formato, Manuel Ordóñez, director de ‘Zero dramas’, ha remarcado que “son temas de actualidad social, de esos que llegan a los grupos de WhatsApp y que se van a tratar con mucho sentido del humor”. En este espacio, contarán tres invitados populares que de alguna forma están relacionados con la temática del programa.
Así es ‘Zero dramas’
El espacio se dividirá en dos bloques. La primera parte será una mesa de debate canalla, divertida e irreverente: una confrontación de ideas sobre temas que tocan a la sociedad de cerca, como los desnudos de la IA, la esclavitud de la belleza, los nuevos tipos de parejas, la vuelta al conservadurismo, las nuevas masculinidades o los super padres.
La segunda mitad entrará en un terreno más íntimo y educativo, pero sin perder la chispa, y contará con una sexóloga y psicóloga en ‘El Consultorio Sexual’. Mientras la sexóloga aportará el dato científico y el rigor, Loles aportará la experiencia vital quitándole hierro a cualquier tabú. El objetivo es divulgar la salud sexual de forma amena, normalizando situaciones y resolviendo dudas que algunas personas no se atreven a preguntar.
El programa contará con un público activo, ya que quien esté en plató y la audiencia desde casa podrán lanzar sus dudas, miedos o anécdotas más locas, en persona o a través de mensajes en las redes sociales y el WhatsApp del programa.
Habrá diferentes colaboradores y colaboradoras con perfiles totalmente opuestos, y la audiencia verá choques generacionales e ideológicos, pero siempre bajo el filtro de la ironía, el humor y la acidez.
El programa contará con una banda liderada por Ainhoa Cantalapiedra, que vuelve a RTVE 20 años después de ganar ‘Operación Triunfo’, junto a la guitarrista Susan Santos y la teclista Angie Lofer.
Primer programa: la tiranía de la imagen y la menopausia
‘Zero Dramas’ arrancará con un debate sin filtros sobre la tiranía del retoque y la menopausia. El tema principal llevará por título ‘Mujeres al borde de un ataque de bótox’ y diseccionará la esclavitud de la perfección y de la belleza eterna. Hablarán de la tendencia de niñas de 8 a 12 años obsesionadas con rutinas de belleza de adultos; entrarán en el mundo de los foros donde hombres critican ferozmente a las mujeres operadas; y abordarán el auge de las cirugías masculinas.
El segundo bloque, ‘La menopausia os sienta tan bien’, abordará la presión social por la maternidad y los cambios físicos reales que llegan con la menopausia, reivindicando la madurez con orgullo y mucha garra. Gracias a que famosas y mujeres anónimas han dado la cara, la menopausia deja de ser algo que se sufre en silencio para convertirse en una fase de empoderamiento y nuevas libertades.
Para cerrar el programa, el consultorio sexual, con la creadora de contenido Marina Rivers como colaboradora habitual, rompe tabúes al poner el foco en la masturbación y el autoplacer.