'Documentos TV' estrena 'Endometriosis, esperanza en terapias'
‘Documentos TV’ estrena ‘Endometriosis, esperanza en terapias’, documental que visibiliza esta enfermedad de las mujeres banalizada durante años. Presenta nuevas investigaciones que pueden revolucionar diagnósticos y tratamientos, y que aportan esperanza.
Más de 200 millones de mujeres en el mundo padecen esta enfermedad “compleja, que avanza muy lentamente y resulta incapacitante”. Así la describe el ginecólogo del Hospital de la Cruz Roja de Lyon, Gil Dubernard. La endometriosis aparece cuando un tejido similar al que recubre el útero comienza a crecer fuera de él, en los ovarios, en las cavidades abdominales o pélvicas, en la vejiga o en el colon. Esas masas de tejido originan, entre otros problemas, obstrucciones intestinales, quistes y adherencias entre órganos. Los dolores que provocan son más fuertes que los del parto. “Son dolores lacerantes, como si te atravesara una cuchilla, como si te estuvieran arrancando los órganos”, explica Amandine, afectada desde que tenía 13 años.
Dar con el diagnóstico suele llevar entre 7 y 10 años, mientras la mujer va de especialista en especialista sintiendo como su enfermedad se banaliza. “No dejaban de repetirme que era normal tener dolores menstruales fuertes, que me tomara analgésicos y que me relajara”, recuerda María. “Cada vez hay más pacientes que llevan años escuchando que están locas, que la resonancia magnética es normal y que la enfermedad solo existe en su cabeza”, asegura Sophie Warenbourg, ginecóloga del Hospital de la Cruz Roja de Lyon.
Cuanto más se tarde en diagnosticar la endometriosis, más probabilidades hay de que el sistema nervioso u órganos como el colon queden afectados, sin olvidar el dolor crónico, la infertilidad o la depresión. Las vías más comunes de atajarla son métodos muy invasivos y peligrosos.
Nuevas terapias y tratamientos
Sin embargo, en la ardua y oscura travesía de la endometriosis, la ciencia ha descubierto nuevas terapias que dan esperanza a estas mujeres. En Oxford, Krina Zondervan y su investigación genética están allanando el camino para terapias individualizadas y específicas sin hormonas. En el Hospital de la Cruz Roja de Lyon, Gil Dubernard y su equipo anuncian que “hemos desarrollado un tratamiento con ultrasonidos concentrados de alta intensidad”, que evitará la cirugía. La tercera innovación llega de la mano del ginecólogo del Hospital Lyon Sud, Françoise Golfier. “La prueba de saliva supone un espectacular salto hacia delante”, asegura el especialista.