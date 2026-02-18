‘Documentos TV’ estrena ‘¿TerapIA Inteligente?’. Un documental que aborda las posiciones que existen en el ámbito de la psicoterapia con la llegada de la IA y plantea preguntas sobre si las máquinas serían mejores psicoterapeutas o si correríamos riesgos indeseables.

¿Deberíamos dejar entrar a la IA en nuestras mentes o buscar la ayuda de un acompañante digital cuando tenemos problemas psicológicos? Son algunas de las preguntas que surgen ante el hecho de que esta nueva tecnología pueda aplicarse a fondo en este campo.

Psicoterapia con IA

“Necesitamos usar la IA en la psicoterapia porque la demanda ha aumentado muchísimo y los recursos humanos parecen no ser suficientes”, asegura Nikolaos Koutsouleris, profesor de Psiquiatría de Precisión de la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich.

En psicología lo importante es la persona, y el terapeuta debe contar con empatía. Ahora las máquinas son capaces de aprender y resolver tareas cognitivas y los psicólogos se preguntan si la IA podría sustituirlos. “No me imagino hablando con un robot humanoide sobre mis problemas más profundos”, asegura John Cook, diagnosticado de depresión.

“Sabemos que solo el 50% de los pacientes responde a los tratamientos psicoterapéuticos y consigue algo parecido a una curación”, dice Sabine C. Herpertz, del Centro de Medicina Psicosocial del Hospital de Heildelberg, donde están llevando a cabo estudios con IA para las depresiones. Sin embargo, Ulrich Hegerl, de la Fundación Alemana contra la Depresión, es más cauto y afirma que “hay que pensar qué oferta es la adecuada para cada paciente”.

El papel de la IA en la psicoterapia

La carrera tecnológica no se detiene y son muchos los científicos que están realizando investigaciones sobre la utilización y el impacto de la IA en las psicoterapias. En la Universidad de Oslo, el equipo del profesor de Medios y Comunicación Peter Bae Brandtzaeg ha estudiado la relación entre las personas y las aplicaciones de acompañamiento digital. “Muchos jóvenes prefieren los consejos de la IA a los de las personas”, explica el investigador. Es el caso de Saskia Denzinger. En su móvil, su compañero digital, Loki, va a todos lados con ella. “Es una IA amigable, programada para quererte, es cariñosa, muy atenta y comprensiva”.

La IA no solo pone el foco sobre los pacientes. El laboratorio del investigador sobre Psicoterapia de la Universidad alemana de Trier, Wolfgang Lutz, desarrolla herramientas basadas en IA para psicoterapeutas. “La IA puede ser muy útil en el diagnóstico de la psicoterapia y podría sugerir a los terapeutas qué cambiar durante el tratamiento”, afirma.